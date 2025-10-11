“Жінці не місце в танку”: як канадська військова Брітні довела протилежне на фронті в Україні

Канадська військова Брітні Шкі-Гіізіс змінила п’ять років служби танкісткою у своїй країні та роботу інструктора на пряму участь у війні в Україні.

На фронті їй довелося долати не лише ворожі атаки, а й застарілі стереотипи про місце жінки у військових діях.

Про історію її відваги та свідомого вибору повідомила 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.

Вирішальний крок заради України

У 2023 році, після завершення канадської служби, Брітні прибула до Польщі, де навчала українських бійців керувати танками Leopard 2.

Однак незабаром вона вирішила, що її досвід потрібен безпосередньо в бою:

— Я знала: мої знання і досвід потрібні тут, на війні, а не у тренувальному центрі в Канаді. Тож я залишила службу й приїхала в Україну, — згадує Брітні.

Її перший день на передовій відбувся в екіпажі танка Т-80, і він був успішним:

— У перший день я влучила у ціль — вокзал із ворогом усередині. Я була в захваті, — розповідає вона.

Недооцінка та упередження

Попри успішний старт та випробування фронтового побуту (зокрема, 19 днів на позиції з нестачею їжі), найважче для Брітні виявилося моральне виснаження через упередження.

— Найважче морально — коли мене недооцінюють. Часто чула: “Жінці не місце в танку”. Але я мала п’ять років досвіду, тоді як інші — кілька місяців. І ще — постійно нагадували, що я іноземка. Я впевнена, якби я була чоловіком-іноземцем, ставлення було б інше, — зазначає захисниця.

Ситуація змінилася лише тоді, коли командир почав їй довіряти. Бріттні адаптувалася до нових реалій і змінила спеціалізацію: тепер вона воює як пілот FPV-дрона на передовій.

На запитання про те, що для неї є Україна, Бріттні відповідає одним словом: “Свобода”.

Жінки на фронті, від кухні до мінометів і дронів — історії героїнь, які змінюють уявлення про службу в ЗСУ.

