Живописные города и неожиданности на каждом шагу. Как живут украинцы в Великобритании

Светлана Лозовая из Днепра, родилась она в Донецкой области. Сейчас она вынужденная переселенка в британском городе Торки. В Украине женщина работала в туристическом онлайн-агентстве. 24 февраля 2022 года изменило ее жизнь. Читай в нашем материале, как живут украинцы в Великобритании.

Украинцы в Великобритании: какая там жизнь

Историей Светланы поделилась программа Утро в Большом Городе. Сейчас Светлана работает на двух работах — су-шефом и помощником повара. Женщина рассказывает, что узнала о программе Home for Ukrainians, затем написала пост в Facebook, что ищет работу. На пост откликнулась британка, и предложила принять ее вместе с детьми.

Поэтому почти год женщина живет в Великобритании. С тремя детьми она оказалась вдали от обычной жизни. Судьба занесла ее в чудесный живописный городок, где Агата Кристи когда-то написала большинство детективов.

Город Торки британцы называют английской Ривьерой. Сюда они приезжают в отпуск, летом, это туристическое место, — показывает Светлана Лозовая.

Хотя нам может казаться, что мы знаем о Великобритании все, на самом деле эта страна удивляет украинцев на каждом шагу. Удивляет больше всего то, что на каждую розетку есть свой выключатель. А еще окна — они полностью отличаются от украинских!

При общении с британцами нужно следить за руками. Ведь их язык жестов отличается от украинского, поэтому можно попасть в забавную или неприятную ситуацию.

Наиболее болезненной темой для украинцев за границей является работа. У Светланы мотивация большая — трое детей. Поэтому женщина имеет две работы в разных заведениях питания. Эта работа не по ее специальности, но нравится, ведь можно общаться с разными людьми.

Традиционный английский завтрак начинается с яиц, бекона и жареного разнообразия. Такие большие порции питательных блюд помогают зарядиться на весь день.

Светлана покинула родной дом, маму и друзей. Но пока идет война, возвращаться домой женщина не планирует. Светлана желает нам победы.

Раньше мы рассказывали, как живут украинские беженцы в Швейцарии.

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