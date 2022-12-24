Экзотический, гипоаллергенный или съедобный — как выбрать оригинальный букет и ухаживать за ним

Уже совсем скоро и взрослые, и малыши будут ждать подарков под елкой. Список пожеланий, конечно, у каждого свой, однако мало кто откажется от хорошенького букета.
Это может быть как дополнением к основному гостинцу, так и самостоятельным отличным подарком. Ведь букеты бывают разнообразные, и не только из цветов. Как насчет букета из хлопка? А может, мясного пучка?
А еще это очень удобно, ведь заказать такую красоту можно онлайн всего в несколько кликов. К примеру, доставка цветов Киев быстро довезет подарок в любую точку города и сохранит его свежесть.
Читай, какие оригинальные букеты можно подарить близким и друзьям на зимние праздники 2023 года.
Если ты не знаешь предпочтений в цветах человека, которому собираешься подарить букет, то можно выбрать те, которые прекрасно выглядят:
Если хочешь, чтобы подаренный букет сохранил свежесть на протяжении нескольких недель, то обрати внимание на цветы, которые дольше всего стоят в вазах:
Дольше всего простоят букеты из сухоцветов — шалфеи, сетарии, камыша, мискантуса, целозии, эхинацеи, лаванды и других.
Аллергикам лучше всего дарить орхидеи, розы, альстромерии, эустомы, тюльпаны и нарциссы. Однако если ты знаешь, что человек имеет сильную аллергическую реакцию на цветы, вполне можно скомпоновать оригинальный букет и без них.
Отличным подарком как женщинам, так и мужчинам станут букеты из:
После полномасштабного вторжения России в Украине стало очень популярно дарить букеты из хлопка как символ скорейшей победы нашей страны над врагом.
Сначала важно правильно довезти букет и не повредить его при транспортировке. Об этом позаботится доставка цветов Львов или в твоем городе.
А потом для того, чтобы букет цветов радовал как можно дольше своей свежестью, соблюдай эти правила:
Особенно внимательно и деликатно следует относиться к экзотическим букетам — из протеи, гиперикума, леукадендрона, антуриума, амарилиса. Ведь они могут требовать дополнительного ухода.
С детства мы обожаем праздники. Ведь это время подарков, чудес, теплых встреч и ярких воспоминаний. Читай, что подарить другу на Новый год 2023.
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