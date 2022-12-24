Экзотический, гипоаллергенный или съедобный — как выбрать оригинальный букет и ухаживать за ним

Уже совсем скоро и взрослые, и малыши будут ждать подарков под елкой. Список пожеланий, конечно, у каждого свой, однако мало кто откажется от хорошенького букета.

Это может быть как дополнением к основному гостинцу, так и самостоятельным отличным подарком. Ведь букеты бывают разнообразные, и не только из цветов. Как насчет букета из хлопка? А может, мясного пучка?

А еще это очень удобно, ведь заказать такую красоту можно онлайн всего в несколько кликов. К примеру, доставка цветов Киев быстро довезет подарок в любую точку города и сохранит его свежесть.

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Какие цветы лучше дарить

Если ты не знаешь предпочтений в цветах человека, которому собираешься подарить букет, то можно выбрать те, которые прекрасно выглядят:

сакуру;

пионы;

герберу;

тюльпан;

розу;

плюмерию;

райскую птицу;

дицентру (сердцецвет);

ирис;

гортензию;

лилию;

хамелациум и т.д.

Если хочешь, чтобы подаренный букет сохранил свежесть на протяжении нескольких недель, то обрати внимание на цветы, которые дольше всего стоят в вазах:

хризантему — до месяца; орхидею — до трех — четырех недель; гвоздику — до двух — трех недель; альстромерию — до двух недель; георгину — до двух недель.

Дольше всего простоят букеты из сухоцветов — шалфеи, сетарии, камыша, мискантуса, целозии, эхинацеи, лаванды и других.

Аллергикам лучше всего дарить орхидеи, розы, альстромерии, эустомы, тюльпаны и нарциссы. Однако если ты знаешь, что человек имеет сильную аллергическую реакцию на цветы, вполне можно скомпоновать оригинальный букет и без них.

Оригинальные букеты для подарка

Отличным подарком как женщинам, так и мужчинам станут букеты из:

сладостей — шоколадок, батончиков, леденцов, печенья;

фруктов — гранатов, апельсинов, мандаринов, грейпфрутов, клубники, слив, киви и даже ананасов;

сухофруктов — фиников, кураги, инжира, чернослива, киви, цукатов;

овощей — помидоров, перца, баклажанов, зелени, листьев салата, лука и т.п.;

меда и джема;

орехов;

сыра — сулугуни, косички, элит и т.п.;

мяса — охотничьих колбасок, сухой колбасы, сосисок и т.д.

После полномасштабного вторжения России в Украине стало очень популярно дарить букеты из хлопка как символ скорейшей победы нашей страны над врагом.

Как ухаживать за букетом цветов

Сначала важно правильно довезти букет и не повредить его при транспортировке. Об этом позаботится доставка цветов Львов или в твоем городе.

А потом для того, чтобы букет цветов радовал как можно дольше своей свежестью, соблюдай эти правила:

Сними подарочную упаковку из букета. Обрежь лишние листья и укороти стебли под углом 45° для того, чтобы увеличить площадь впитывания воды. Тщательно вымой керамическую или стеклянную вазу антибактериальным средством. Набери в вазу чистую, прохладную (до 15°С) воду и добавь туда кризал, сахар, водку или аспирин для подпитки цветов. Поставь букет в прохладную комнату (до 19°С), подальше от солнечных лучей, обогревателей и фруктов. Меняй воду дважды в день и следи, чтобы листья не погружались в воду.

Особенно внимательно и деликатно следует относиться к экзотическим букетам — из протеи, гиперикума, леукадендрона, антуриума, амарилиса. Ведь они могут требовать дополнительного ухода.

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