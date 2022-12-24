Екзотичний, гіпоалергенний чи їстівний — як обрати оригінальний букет та доглядати за ним

Уже зовсім скоро і дорослі, і малі чекатимуть собі подарунків під ялинкою. Список побажань, звісно, у кожного свій, однак мало хто відмовиться від гарненького букета.

Це може бути як доповненням до основного гостинця, так і самостійним чудовим подарунком. Адже букети бувають різноманітні й не тільки з квітів. Як щодо букета з бавовни? А, може, м’ясного пучка?

А ще це дуже зручно, адже замовити таку красу можна онлайн усього в кілька кліків. Наприклад, доставка квітів Київ швидко довезе подарунок у будь-яку точку міста та збереже його свіжість. Читай, які оригінальні букети можна подарувати близьким та друзям на зимові свята 2023.

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Які квіти краще дарувати

Якщо ти не знаєш вподобань у квітах та кольорах людини, якій збираєшся подарувати букет, то можна обрати ті, що мають чарівний вигляд:

сакуру;

піони;

герберу;

тюльпан;

троянду;

плюмерію;

райський птах;

діцентру (серцецвіт);

ірис;

гортензію;

лілію;

хамелаціум тощо.

Якщо хочеш, щоб подарований букет зберіг свіжість впродовж кількох тижнів, то зверни увагу на квіти, які найдовше стоять у вазах:

хризантему — до місяця; орхідею — до трьох – чотирьох тижнів; гвоздику — до двох – трьох тижнів; альстромерію — до двох тижнів; георгіну — до двох тижнів.

Найдовше простоять букети із сухоцвітів — шавлії, сетарії, очерету, міскантусу, целозії, ехінацеї, лаванди та інших.

Алергікам найкраще дарувати орхідеї, троянди, альстромерії, еустоми, тюльпани та нарциси. Однак якщо ти знаєш, що людина має сильну алергічну реакцію на квіти, то цілком можна скомпонувати оригінальний букет і без них.

Оригінальні букети для подарунка

Чудовим подарунком як жінкам, так і чоловікам стануть букети з:

солодощів — шоколадок, батончиків, льодяників, печива;

фруктів — гранатів, апельсинів, мандаринів, грейпфрутів, полуниці, слив, ківі та навіть ананасів;

сухофруктів — фініків, кураги, інжиру, чорносливу, ківі, цукатів;

овочів — помідорів, перцю, баклажанів, зелені, листя салату, цибулі тощо;

меду та джему;

горіхів;

сиру — сулугуні, кіскою, еліт тощо;

м’яса — мисливських ковбасок, сухої ковбаси, сосисок тощо.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні стало дуже популярно дарувати букети з бавовни як символ найскорішої перемоги нашої країни над ворогом.

Як доглядати за букетом квітів

Спершу важливо правильно довезти букет та не пошкодити його при транспортуванні. Про це потурбується доставка квітів Львів або у твоєму місті.

А потім для того, щоб букет квітів тішив якнайдовше своєю свіжістю, дотримуйся цих правил:

Зніми подарункове пакування з букета. Обріж зайве листя та вкороти стебла під кутом 45° для того, щоб збільшити площу вбирання води. Ретельно вимий керамічну або скляну вазу антибактеріальним засобом. Набери у вазу чисту, прохолодну (до 15°С) воду та додай туди кризал, цукор, горілку або аспірин для підживлення квітів. Постав букет у прохолодну кімнату (до 19°С), подалі від сонячних променів, обігрівачів та фруктів. Змінюй воду двічі на день та стеж, щоб листя не занурювалось у воду.

Особливо уважно та делікатно варто ставитись до екзотичних букетів — з протеї, гіперікуму, леукадендрону, антуріуму, амарилісу. Адже вони можуть вимагати додаткового догляду.

З дитинства ми обожнюємо свята. Адже це час подарунків, дива, теплих зустрічей та яскравих спогадів. Читай, що подарувати другу на Новий рік 2023.

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