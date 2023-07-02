Достигли вершин в сортировке мусора и пивоварении! Какая она — жизнь в Германии: рассказ украинки

Жизнь каждого украинца и украинки изменилась после 24 февраля 2022 года. Кому-то пришлось идти на фронт, другие — упаковали всю свою жизнь в два рюкзака.

Виктория Москаленко — не исключение: как бы она ни любила родную страну, постоянное чувство тревоги и страх за жизнь детей заставили действовать быстро. Женщина родом из Кременчуга Полтавской области, а сейчас проживает в городе Шлехинг в Германии.

В Украине женщина работала медсестрой, сейчас же приходится работать на фирме по мойке окон.

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О своей жизни в Германии глазами украинки она рассказала Ранку у Великому місті. Женщина говорит: за границей научилась не обращать внимание на мнение других людей, ведь здесь всем все равно на твою одежду, внешность или статус.

Жизнь в Германии

По словам Виктории, Германия как будто создана для тех, кому следует научиться терпению. Ведь в этой стране все происходит очень медленно.

Немцы, в отличие от нас, никуда не торопятся, но все успевают.

Ещё новая работа в Германии дала Виктории идею для собственного бизнеса уже в Украине.

В новой стране есть еще одна интересная вещь, которая может удивить украинцев. В Германии пластиковые и жестяные тары можно сдать в специальный автомат. Тот выдаст тебе чек с суммой, которую ты можешь вернуть на кассе, или рассчитаться за что-нибудь в магазине.

Вообще немцы очень ответственно подходят к сортировке мусора. Именно поэтому к стоимости продукции в такой упаковке прибавляется 25 центов, чтобы приучать немцев не выбрасывать тару, а перерабатывать её.

Также в городах страны популярны пункты приема и сортировки мусора. С привычной щепетильностью, сортировке подлежит даже разноцветное стекло.

Даже бытовые отходы нельзя сбросить в одну мусорку: здесь для каждого вида мусора есть свой бак, а вывозят те или иные отходы четко по графику.

Но больше всего немцы любят пиво. Магазинов с большим ассортиментом пива просто не счесть! Поэтому оно — обязательный элемент ужина, а к нему в Баварии подают овощи, ветчину, сыр и выпечку.

Таких историй переезда в другую страну — множество. Вот ещё одна наша землячка сменила опасный дом в родной Украине на Амстердам. Как ей там живется — читай в материале.

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