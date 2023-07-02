Достигли вершин в сортировке мусора и пивоварении! Какая она — жизнь в Германии: рассказ украинки

Жизнь каждого украинца и украинки изменилась после 24 февраля 2022 года. Кому-то пришлось идти на фронт, другие — упаковали всю свою жизнь в два рюкзака.
Виктория Москаленко — не исключение: как бы она ни любила родную страну, постоянное чувство тревоги и страх за жизнь детей заставили действовать быстро. Женщина родом из Кременчуга Полтавской области, а сейчас проживает в городе Шлехинг в Германии.
В Украине женщина работала медсестрой, сейчас же приходится работать на фирме по мойке окон.
О своей жизни в Германии глазами украинки она рассказала Ранку у Великому місті. Женщина говорит: за границей научилась не обращать внимание на мнение других людей, ведь здесь всем все равно на твою одежду, внешность или статус.
По словам Виктории, Германия как будто создана для тех, кому следует научиться терпению. Ведь в этой стране все происходит очень медленно.
Немцы, в отличие от нас, никуда не торопятся, но все успевают.
Немцы, в отличие от нас, никуда не торопятся, но все успевают.
Ещё новая работа в Германии дала Виктории идею для собственного бизнеса уже в Украине.
В новой стране есть еще одна интересная вещь, которая может удивить украинцев. В Германии пластиковые и жестяные тары можно сдать в специальный автомат. Тот выдаст тебе чек с суммой, которую ты можешь вернуть на кассе, или рассчитаться за что-нибудь в магазине.
Вообще немцы очень ответственно подходят к сортировке мусора. Именно поэтому к стоимости продукции в такой упаковке прибавляется 25 центов, чтобы приучать немцев не выбрасывать тару, а перерабатывать её.
Также в городах страны популярны пункты приема и сортировки мусора. С привычной щепетильностью, сортировке подлежит даже разноцветное стекло.
Также в городах страны популярны пункты приема и сортировки мусора. С привычной щепетильностью, сортировке подлежит даже разноцветное стекло.
Даже бытовые отходы нельзя сбросить в одну мусорку: здесь для каждого вида мусора есть свой бак, а вывозят те или иные отходы четко по графику.
Но больше всего немцы любят пиво. Магазинов с большим ассортиментом пива просто не счесть! Поэтому оно — обязательный элемент ужина, а к нему в Баварии подают овощи, ветчину, сыр и выпечку.
Таких историй переезда в другую страну — множество. Вот ещё одна наша землячка сменила опасный дом в родной Украине на Амстердам. Как ей там живется — читай в материале.
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