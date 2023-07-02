Досягли вершин у сортуванні сміття та варінні пива! Яке воно — життя в Німеччині: розповіла українка

Життя кожного/(-ї) українця та українки змінилося після 24 лютого 2022 року. Комусь довелося йти на фронт, інші — спакували усе своє життя у два наплічники.

Вікторія Москаленко — не виняток: хоч як би вона не любила рідну країну, постійне відчуття тривоги та страх за життя дітей змусили діяти швидко. Жінка родом із міста Кременчук Полтавської області, а зараз проживає у місті Шлехінг у Німеччині.

В Україні жінка була медсестрою, зараз же доводиться працювати на фірмі з миття вікон.

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Про своє життя у Німеччині очима українки вона розповіла Ранку у Великому місті. Жінка каже: за кордоном навчилася не звертати увагу на думку інших людей, адже тут усім все одно на твій одяг, зовнішність чи статус.

Життя в Німеччині

За словами Вікторії, Німеччина наче створена для тих, кому варто навчитися терпіння. Адже у цій країні все відбувається дуже повільно.

Німці, на відміну від нас, нікуди не поспішають, але все встигають.

А ще нова робота у Німеччині дала Вікторії ідею для власного бізнесу вже в Україні.

В новій країні є ще одна цікава річ, яка може здивувати українців. У Німеччині пластикові та бляшані тари можна здати у спеціальний автомат. Той видасть тобі чек з сумою, яку ти можеш повернути на касі або розрахуватися ним за щось у магазині.

Взагалі німці дуже відповідально підходять до сортування сміття. Саме тому до вартості продукції в такому пакуванні додається 25 центів, аби привчати німців не викидати тару, а переробляти її.

Також в містах країни популярними є пункти приймання та сортування сміття. Зі звичною педантичністю, сортуванню підлягає навіть різноколірне скло.

Навіть побутові відходи не можна скинути в один смітник: тут для кожного виду сміття є свій бак, а вивозять ті чи інші відходи чітко за графіком.

Та найбільше німці полюбляють пиво. Магазинів з шаленим асортиментом пива просто не злічити! Тож воно є обов’язковим елементом вечері, а до нього у Баварії споживають овочі, шинку, сир та випічку.

Таких історій переїзду до іншої країни — безліч. Ось ще одна наша землячка змінила небезпечну домівку в рідній Україні на Амстердам. Як їй там живеться — читай у матеріалі.

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