Досягли вершин у сортуванні сміття та варінні пива! Яке воно — життя в Німеччині: розповіла українка

Життя кожного/(-ї) українця та українки змінилося після 24 лютого 2022 року. Комусь довелося йти на фронт, інші — спакували усе своє життя у два наплічники.
Вікторія Москаленко — не виняток: хоч як би вона не любила рідну країну, постійне відчуття тривоги та страх за життя дітей змусили діяти швидко. Жінка родом із міста Кременчук Полтавської області, а зараз проживає у місті Шлехінг у Німеччині.
В Україні жінка була медсестрою, зараз же доводиться працювати на фірмі з миття вікон.
Про своє життя у Німеччині очима українки вона розповіла Ранку у Великому місті. Жінка каже: за кордоном навчилася не звертати увагу на думку інших людей, адже тут усім все одно на твій одяг, зовнішність чи статус.
За словами Вікторії, Німеччина наче створена для тих, кому варто навчитися терпіння. Адже у цій країні все відбувається дуже повільно.
Німці, на відміну від нас, нікуди не поспішають, але все встигають.
Німці, на відміну від нас, нікуди не поспішають, але все встигають.
А ще нова робота у Німеччині дала Вікторії ідею для власного бізнесу вже в Україні.
В новій країні є ще одна цікава річ, яка може здивувати українців. У Німеччині пластикові та бляшані тари можна здати у спеціальний автомат. Той видасть тобі чек з сумою, яку ти можеш повернути на касі або розрахуватися ним за щось у магазині.
Взагалі німці дуже відповідально підходять до сортування сміття. Саме тому до вартості продукції в такому пакуванні додається 25 центів, аби привчати німців не викидати тару, а переробляти її.
Також в містах країни популярними є пункти приймання та сортування сміття. Зі звичною педантичністю, сортуванню підлягає навіть різноколірне скло.
Також в містах країни популярними є пункти приймання та сортування сміття. Зі звичною педантичністю, сортуванню підлягає навіть різноколірне скло.
Навіть побутові відходи не можна скинути в один смітник: тут для кожного виду сміття є свій бак, а вивозять ті чи інші відходи чітко за графіком.
Та найбільше німці полюбляють пиво. Магазинів з шаленим асортиментом пива просто не злічити! Тож воно є обов’язковим елементом вечері, а до нього у Баварії споживають овочі, шинку, сир та випічку.
Таких історій переїзду до іншої країни — безліч. Ось ще одна наша землячка змінила небезпечну домівку в рідній Україні на Амстердам. Як їй там живеться — читай у матеріалі.
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