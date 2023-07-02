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Досягли вершин у сортуванні сміття та варінні пива! Яке воно — життя в Німеччині: розповіла українка

Вікторія Мельник, редакторка сайту 02 Липня 2023, 09:00
життя в німеччині
Фото: Pexels

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