Гадания на любимого и поиски цветка папоротника: таинство празднования Ивана Купала

Ивана Купала — традиционный старославянский праздник, который ежегодно приходится на 7 июля. Это празднование по случаю летнего солнцестояния и в честь Святого Иоанна Крестителя.

Традиции на Ивана Купала

Праздничные обычаи полны магии — ритуальное очищение огнем, гадание на суженого, разнообразные игры. Праздновать Ивана Купала начали после крещения Руси, хотя православная церковь до сих пор не поддерживает народные купальские гуляния. В 20-м веке участников празднования даже задерживали и наказывали.

Гуляния на Ивана Купала начинали еще с ночи. Действо разворачивалось у водоема. Вечером, как только заходило солнце, люди разжигали костер, для которого собирали хворост, сухую траву и поломанные орудия труда. Гореть он должен был до самого утра.

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Люди пели песни, водили хороводы и совершали обряды. Один из них — сожжение чучела Морены. По легендам, это мифическое божество — воплощение зла. Когда она сгорала, добро побеждало зло. В некоторых селах Морену топили в реке.

Еще одна традиция — прыжки через костер. Люди верили, что пламя имеет целебную силу, защищает от болезней и злых сил. А если молодая пара, держась за руки, прыгала через пламя и руки не разделялись, то в будущем им предстоял счастливый и крепкий брак.

Гадания на Ивана Купала

Девушки в купальскую ночь гадали, чтобы узнать имя своего суженого, потом плели венки и спускали их на воду. В венок вплетали разнообразные цветки и веточки деревьев — они придавали ему особую магическую силу.

В основном использовали розы, базилик, барвинок, папоротник, мак, ежевику, а также веточки дуба и березы. А еще к венкам прикрепляли свечу, зажигали ее и пускали на воду. В какую сторону он поплывет — оттуда будет будущий избранник.

Если венок не тонул и свеча не гасла, считалось, что девушка совсем скоро выйдет замуж, а если будет вертеться на месте или утонет — то придется еще подождать.

Потом девушки вместе с юношами шли в лес искать цветок папоротника — это одно из главных действ праздника. Согласно древнему поверью, мифический цветок почти нереально найти, поскольку он цветет только раз в год, и очень короткое время. От человеческих глаз ее скрывает нечистая сила.

Тот, кому удастся найти и сорвать цвет папоротника, по легендам, получит особую силу — сможет понимать язык животных, становиться невидимым и видеть, где спрятаны все сокровища.

Праздник Ивана Купала обычно отмечали с размахом в разных уголках Украины. В этом году война внесла свои коррективы. В нескольких областях до сих пор идут активные боевые действия, есть постоянная угроза ракетных атак.

Поэтому чиновники просят избегать больших скоплений людей. Обязательно отпразднуем — после победы.

Праздники созданы для отдыха души и тела. Кстати, мы рассказывали, где ты можешь отдохнуть в Украине.

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