Отдых в Украине летом: куда поехать и как это позволить себе в условиях войны

На улице солнечное лето. Если ты до сих пор в раздумьях, как отдохнуть в этом году, мы расскажем тебе о неизвестных многим туристам местах, а также как сделать отдых безопасным в военное положение.
Если словосочетание “отдых в Украине” внушает воспоминания только об Одессе и Херсоне, мы идем на скорую туристическую помощь! В нашем материале ты точно найдешь себе вариант по душе.
В Украине просто невероятная природа! Лучше всего увидеть ее можно среди каньонов, озер, водопадов и Карпатских гор.
Не стоит забывать о собственной безопасности во время поездки. Не по всей природной местности можно свободно гулять, а только там, где нет угрозы. Внимательно следи за табличками и ограничительными лентами.
Мы также даем карту с ограничениями и комендантским часом по всей Украине.
Наверное, самыми красивыми являются Богуславский, Коростышевский и Букский. Они находятся в Киевской, Житомирской и Черкасской областях соответственно. Скалы, реки и ели вокруг создают волшебную атмосферу.
Во время отдыха на каньонах можно и ловить рыбу, и прогуливаться на лодочках, а также лазить по скалам. Если ты любишь активный отдых, возьми с собой все необходимое для похода.
Помни: купание в каньонах должно быть безопасным! Возьми с собой удобную обувь, которая не будет скользить по мокрым камням.
Не менее хороши и украинские озера. Самое чистое из них находятся в высокогорье Карпат. Но и на Волыни несколько вариантов найдется.
Эти озера можно угадать по фото, потому что подобной красоты не найти. Синевир поражает магичностью и чистотой. Озеро, окутанное хвоей, словно из старинных легенд.
Его еще называют Глазом Карпат. Здесь уникальная флора и фауна, которую почти не сыскать в Украине.
Еще одной жемчужиной Закарпатья является озеро Несамовитое. Вокруг него есть хребты острых скал, а само озеро окружено цветущей долиной. Местные говорят, что оно хранит множество тайн.
Одна из причин — странные перепады погоды. Существует много интересных легенд и верований о Несамовитом. Чем не повод отдохнуть?
На Волыни также есть красивые и кристально чистые озера. Например, Свитязь и Шацкие озера. Свитязь является самым глубоким в Украине. Природа вокруг озер невероятна. Можно собирать лесные ягоды и грибы. Последние исследования показали, что озера имеют ледниковое происхождение.
А это Шацкие озера. Все волынские озера находятся рядом. Там целый комплекс из более чем 20 водоемов. Зона Шацких озер окружена базами отдыха и оздоровительными комплексами, поэтому выбирай, что тебе по вкусу.
Село Бакота упомянуто в летописях 1024 года. Здесь были поселения язычников. Сейчас здесь один из старейших мужских монастырей и место, где находишь покой. Здесь также есть и источники с целебной водой.
Да-да, на водопады и в Украине можно посмотреть! Они будут точно не хуже иностранных. Карпатские водопады поражают своей красотой. У них рекреационные свойства и научное значение.
Украинские крепости — величественные и таинственные. Следует объехать их все. Большинство из них находятся в Крыму, но тур не следует откладывать надолго. ВСУ первыми увидят освобожденные крымские крепости.
А пока — путешествуй свободными от оккупанта землями. И заглядывай в форт в городе Тараканов. Его еще называют городом привидений. Местные рассказывают, что раньше там проводили ритуалы черной магии, а туристы говорят, что от атмосферы этого места кровь стынет в жилах.
Важно: не бродить без гида по таинственным проходам и колодцам.
Тустань — средневековый скальный оборонный комплекс, град и таможня, остатки которого расположены в Украинских Карпатах, близ села Урич. Во время раскопок и расчистки колодца в Тустане были обнаружены тысячи интересных артефактов. Некоторые из них хранятся в интерактивном музее рядом со скалами.
Хотинская крепость — средневековая оборонительная крепость, была одной из самых мощных в Восточной Европе. Она признана одним из семи чудес Украины. Крепость играла немаловажную роль в политике и истории многих народов: украинцев, молдаван, турков, россиян.
Каменец-Подольская крепость также относится к семи чудесам Украины. Она берет свое начало с 10–13 веков. История крепости непростая, ее постоянно разрушали и восстанавливали вплоть до 14 века. Она окутана сотнями легенд, послушать которые можно только там.
Аккерманская крепость — ее еще называют Белгород-Днестровская, ведь находится именно в этом городе Одесской области. Это самая большая цитадель Украины. Она сменила многих хозяев и пережила многочисленные осады. Крепость имеет свои загадки, например, тетраксис в стене.
Если тебе нравится городской безумный ритм, посети Киев. Сердце Украины — старинное и одновременно современное. Здесь каждый найдет себе что-нибудь по душе.
Летом Киев особенно хорош. С подсвеченными улочками Подола, мостами через Днепр, уличными музыкантами, едой и ивентами. Ты можешь соединить историческое путешествие с гастротуром. Ведь в Киеве, наверное, сотни самых оригинальных баров и ресторанов.
Посетить этот город можно по нескольким причинам: Тарасова гора, живописные пейзажи, исторические музеи, Успенский собор.
Украина известна и своими туристическими селами и городками. Каждое славится чем-нибудь своим. Одни — выдающимися мастерами, другие — достопримечательностями села либо известными деятелями. Например, урочище Каменное Село.
Оно находится в Житомирской области и известно скоплением валунов. Его также называют “украинский Стоунхендж”. Валуны также окутаны легендами, например, что там спрятана библиотека Ярослава Мудрого.
Жолква — древняя граница земель и княжеств Красной Руси. Она окружена уникальной природой. В Жолкве много достопримечательностей. Например, церковь Пресвятой Богородицы, костел святого Лаврентия, Жолковский замок.
Миргород — город в Полтавской области, славящийся целебными минеральными водами. Здесь также есть бальнеогрязевый курорт и краеведческий музей. Рядом с Миргородом есть село Гоголев, где прошло детство украинского писателя Николая Гоголя.
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