Сезон вот-вот начнется! Когда сажать картофель весной и как правильно это делать — советы для хорошего урожая

Весна издавна была началом долгой работы для тех, кто выращивает огород и сад. Сегодня мы расскажем, когда начинать сажать картофель и как правильно это делать, чтобы урожай был щедрым. Когда сажать картошку весной — читай в нашем материале.

Когда сажать картофель весной 2023: правила посадки

Над вопросом, когда сажать картошку весной часто задумываются как опытные аграрии, так и те, у кого есть дача и собственный огород. Ведь каждый год погодные условия непредсказуемы и важно, чтобы посадка не замерзла.

Универсальным правилом высадки является прогрев земли. Когда почва будет прогрета до 7°C, можно начинать сажать картофель. Но проверять температуру почвы необязательно. Обычно, когда распускаются листочки березы, земля готова к работе. Часто этот период приходится на середину апреля — начало мая.

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Ранние сорта картофеля можно сажать в первых числах мая, если ты будешь садить более поздние сорта, для этого подойдет середина мая, начало июня.

Садить картошку в марте не рекомендуется, ведь земля еще очень холодная и картофель просто замерзнет, не даст урожая.

Как посадить картошку весной

Сначала нужно подготовить грядки и сам картофель. Для посадки выбери сорт — ранний, средний или поздний. Ранний картофель очень вкусный и есть его нужно сразу. Поздние и среднеспелые сорта подходят для долгого хранения.

Лучшим способом выбора вкусного картофеля есть приобрести несколько сортов и приготовить. Так тебе будет проще определиться с тем сортом, который ты хочешь вырастить.

Чтобы посадить картошку, подготовь землю. Для этого выбери хорошо прогреваемое солнцем место, перекопай почву, убери сорняки. На каждый квадратный метр нужно добавить 8-10 кг компоста, перегноя или другого удобрения.

Картофель для высадки должен быть проросшим. Выкопай лунки глубиной 10 см, и вложи картофель ростками вверх. Между каждой картошкой должно быть расстояние 30 см, а между рядами — по 70 см. Закапывай лунки.

Поливать грядки после посадки не нужно, ведь картофель имеет влагу на первое время. Поливай картофель раз в 7-10 дней, а когда появятся бутоны, полив должен быть дважды в неделю.

Как ухаживать за посаженным картофелем

Через две недели после высадки можно обрабатывать картофель удобрениями. Для этого подходят навоз или аммиачная селитра — 20 г на 10 л воды. На каждый квадратный метр нужно добавлять по одному литру удобрения.

Окучивать картофель нужно когда из-под земли появятся ростки или сами картофелины. Окучивай землю на 2-3 см каждые две недели. Как только ростки достигнут 20-26 см, окучивать землю нужно до 18 см над уровнем грядки.

Если на картошку будут наседать колорадские жуки, медведки или проволочники, нужно будет обработать побеги специальными препаратами.

Выкапывать картофель можно тогда, когда его листья засохнут. Делать это следует в сухую погоду. Втыкай вилы на расстоянии 30 см от кустов, поднимай их и доставай картошку. Затем можно выкопать остатки лопатой, чтобы не осталось плодов в земле.

Раньше мы рассказывали, что можно сажать в марте.

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