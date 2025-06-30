Стиль жизни

Когда копать молодую картошку 2025 и каких правил важно придерживаться в процессе

Анна Голишевская, редактор сайта 30 июня 2025, 13:15
Когда копать молодой картофель
Фото Unsplash

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