И порисовать, и в театре побывать! Куда пойти во Львове в мае 2024 года: культурный дайджест от Вікон

Неотложные дела обычно закрываются в мае, поэтому самое время планировать поездку в город Льва. Куда пойти во Львове в мае 2024 года и какие события стоит посетить жителям и гостям города, рассказываем далее в материале.

Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.

Что стоит увидеть и куда сходить в мае 2024 года во Львове, рассказываем дальше.

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Больше тепла на улицах — больше интересных событий и развлечений в городах Украины. В частности, во Львове сейчас собрано больше всего мероприятий — среди которых и благотворительные. Однако во Львове следует посетить и театр, и ярмарки, и концерты.

Театральные представления во Львове: май 2024

Кохати — театр ОКО, ул. Театральная, 22, 11 мая в 18.00. Цена: 250-300 грн.

— театр ОКО, ул. Театральная, 22, 11 мая в 18.00. Цена: 250-300 грн. Друзі — Первый академический украинский театр для детей и юношества, ул. Гнатюка, 11, 12 и 30 мая в 18.00. Цена: 110–150 грн.

— Первый академический украинский театр для детей и юношества, ул. Гнатюка, 11, 12 и 30 мая в 18.00. Цена: 110–150 грн. За 3$ куплена — театр ОКО, ул. Театральная, 22, 19 мая в 12.00. Цена: 180–200 грн.

— театр ОКО, ул. Театральная, 22, 19 мая в 12.00. Цена: 180–200 грн. Літаючі жінки — Первый академический украинский театр для детей и юношества, ул. Гнатюка, 11, 20 мая в 18:00. Цена: 130–420 грн.

— Первый академический украинский театр для детей и юношества, ул. Гнатюка, 11, 20 мая в 18:00. Цена: 130–420 грн. Гуцульське весілє — Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, ул. Леси Украинки, 1, 22 мая в 14:00. Цена: 390-1190 грн.

— Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, ул. Леси Украинки, 1, 22 мая в 14:00. Цена: 390-1190 грн. Паливо — Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, ул. Леси Украинки, 1, 23 мая в 18:00. Цена: 290 грн.

— Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, ул. Леси Украинки, 1, 23 мая в 18:00. Цена: 290 грн. Тюбік — Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, ул. Леси Украинки, 1, 1 и 30 мая в 18:00. Цена: 300–350 грн.

Для взрослых и детей

Їжачок-ніндзя — Первый академический украинский театр для детей и юношества, ул. Гнатюка, 11, 1, 2, 19, 25 мая в 12:00. Цена: 90-110 грн.

— Первый академический украинский театр для детей и юношества, ул. Гнатюка, 11, 1, 2, 19, 25 мая в 12:00. Цена: 90-110 грн. Привид замку Кентервіль — Первый академический украинский театр для детей и юношества, ул. Гнатюка, 11, 7 и 29 мая в 12:00. Цена: 90-110 грн.

— Первый академический украинский театр для детей и юношества, ул. Гнатюка, 11, 7 и 29 мая в 12:00. Цена: 90-110 грн. Сонячний зайчик — Первый академический украинский театр для детей и юношества, ул. Гнатюка, 11, 9 и 22 мая в 12:00. Цена: 90–100 грн.

Концерты во Львове в мае 2024 года

Дахабраха — !FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 18 и 19 мая в 19:00. Цена: 990-1490 грн. и 390-1490 грн. соответственно.

— !FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 18 и 19 мая в 19:00. Цена: 990-1490 грн. и 390-1490 грн. соответственно. Оля Поляков Все буде добре — Арена Малевич, пр-т Вячеслава Чорновила, 2, 21 мая в 19:00. Цена: 990-1490 грн.

— Арена Малевич, пр-т Вячеслава Чорновила, 2, 21 мая в 19:00. Цена: 990-1490 грн. ZIFERBLAT — Арена Малевич, пр-т Вячеслава Чорновила, 2, 24 мая в 19:00. Цена: 450-790 грн.

— Арена Малевич, пр-т Вячеслава Чорновила, 2, 24 мая в 19:00. Цена: 450-790 грн. WELLBOY X VIBE NATION — OTAMAN BEACH CLUB, кольцевая дорога, 25 мая в 18:00. Цена: 450 грн.

— OTAMAN BEACH CLUB, кольцевая дорога, 25 мая в 18:00. Цена: 450 грн. THE TIGER LILLIES — !FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 28 мая в 19:00. Цена: 700–1100 грн.

— !FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26, 28 мая в 19:00. Цена: 700–1100 грн. Нино Катамадзе — Львовская национальная опера, пр-т Свободы, 28, 28 мая в 19:00. Цена: 300–2700 грн.

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Стендапы во Львове

ТеСАМЕШоу — Центр Довженко, пр-т Червоной Калины, 81, 10 мая в 18:00. Цена: 300–700 грн.

— Центр Довженко, пр-т Червоной Калины, 81, 10 мая в 18:00. Цена: 300–700 грн. Перевірка матеріалу: Озарків, Яремій : Озарков, Яремий — Длинные бурные аплодисменты, проезд Кривая липа (вход с улицы Сечевых Стрельцов, 3), 1 мая в 19:30. Цена: 250 грн.

: Озарков, Яремий — Длинные бурные аплодисменты, проезд Кривая липа (вход с улицы Сечевых Стрельцов, 3), 1 мая в 19:30. Цена: 250 грн. Відкритий Мікрофон у Cult Comedy Hall — Cult Comedy Hall, ул. Чайковского, 7, 8 мая, в 19:45. Цена: 110 грн.

Другие интересные события мая во Львове

Мастер-класс Флористическое кашпо (от 15 лет) — Львовское высшее профессиональное художественное училище, ул. Широкая, 79, 8 мая в 16.00. Цена: 150 грн, регистрация по телефону: +380 (96) 452 35 96.

— Львовское высшее профессиональное художественное училище, ул. Широкая, 79, 8 мая в 16.00. Цена: 150 грн, регистрация по телефону: +380 (96) 452 35 96. Мастер-класс Флористика в стекле (от 15 лет) — Львовское высшее профессиональное художественное училище, ул. Широкая, 79, 9 мая в 16.00. Цена: 200 грн, регистрация по телефону: +380 (96) 452 35 96.

— Львовское высшее профессиональное художественное училище, ул. Широкая, 79, 9 мая в 16.00. Цена: 200 грн, регистрация по телефону: +380 (96) 452 35 96. Мастер-класс по живописи Цветочная феерия (от 15 лет) — Львовское высшее профессиональное художественное училище, ул. Широкая, 79, 10 мая в 14.00. Цена: 150 грн, регистрация по телефону: +380 (96) 452 35 96.

— Львовское высшее профессиональное художественное училище, ул. Широкая, 79, 10 мая в 14.00. Цена: 150 грн, регистрация по телефону: +380 (96) 452 35 96. Мастер-класс по абстрактной живописи FLUID ART с вином — Арт-студия Простір Мрій, 2 и 9 мая в 19:00 и 4 и 11 мая в 15:00 соответственно. Цена: 750 грн.

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