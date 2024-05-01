И порисовать, и в театре побывать! Куда пойти во Львове в мае 2024 года: культурный дайджест от Вікон

Неотложные дела обычно закрываются в мае, поэтому самое время планировать поездку в город Льва. Куда пойти во Львове в мае 2024 года и какие события стоит посетить жителям и гостям города, рассказываем далее в материале.
Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.
Что стоит увидеть и куда сходить в мае 2024 года во Львове, рассказываем дальше.
Больше тепла на улицах — больше интересных событий и развлечений в городах Украины. В частности, во Львове сейчас собрано больше всего мероприятий — среди которых и благотворительные. Однако во Львове следует посетить и театр, и ярмарки, и концерты.
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