І помалювати, і в театрі побувати! Куди піти у Львові у травні 2024: культурний дайджест від Вікон

Нагальні справи звично закриваються у травні, тож саме час планувати поїздку до міста Лева. Куди піти у Львові у травні 2024 та які події варто відвідати жителям та гостям міста, розповідаємо далі у матеріалі.
Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
Що варто побачити та куди сходити у травні 2024 у Львові, розповідаємо далі.
Більше тепла на вулицях — більше цікавих подій та розваг у містах України. Зокрема, у Львові зараз зібрана чи не найбільша кількість заходів — серед яких і благодійні. Однак у Львові точно варто відвідати й театр, ярмарки та концерти.
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У Львові цікаво не лише дорослим, а й дітям! Куди піти у Львові з дітьми, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.
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