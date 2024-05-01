І помалювати, і в театрі побувати! Куди піти у Львові у травні 2024: культурний дайджест від Вікон

Нагальні справи звично закриваються у травні, тож саме час планувати поїздку до міста Лева. Куди піти у Львові у травні 2024 та які події варто відвідати жителям та гостям міста, розповідаємо далі у матеріалі.

Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

Що варто побачити та куди сходити у травні 2024 у Львові, розповідаємо далі.

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Події Львова у травні

Більше тепла на вулицях — більше цікавих подій та розваг у містах України. Зокрема, у Львові зараз зібрана чи не найбільша кількість заходів — серед яких і благодійні. Однак у Львові точно варто відвідати й театр, ярмарки та концерти.

Театральні вистави у Львові: травень 2024

Кохати — театр ОКО, вул. Театральна, 22, 11 травня о 18:00. Ціна: 250-300 грн.

Друзі — Перший академічний український театр для дітей та юнацтва, вул. Гнатюка, 11, 12 та 30 травня о 18:00. Ціна: 110-150 грн.

— Перший академічний український театр для дітей та юнацтва, вул. Гнатюка, 11, 12 та 30 травня о 18:00. Ціна: 110-150 грн. За 3$ куплена — театр ОКО, вул. Театральна, 22, 19 травня о 12:00. Ціна: 180-200 грн.

Літаючі жінки — Перший академічний український театр для дітей та юнацтва, вул. Гнатюка, 11, 20 травня о 18:00. Ціна: 130-420 грн.

— Перший академічний український театр для дітей та юнацтва, вул. Гнатюка, 11, 20 травня о 18:00. Ціна: 130-420 грн. Гуцульське весілє — Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, вул. Лесі Українки, 1, 22 травня о 14:00. Ціна: 390-1190 грн.

— Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, вул. Лесі Українки, 1, 22 травня о 14:00. Ціна: 390-1190 грн. Паливо — Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, вул. Лесі Українки, 1, 23 травня о 18:00. Ціна: 290 грн.

— Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, вул. Лесі Українки, 1, 23 травня о 18:00. Ціна: 290 грн. Тюбік — Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, вул. Лесі Українки, 1, 1 та 30 травня о 18:00. Ціна: 300-350 грн.

Для дорослих та дітей

Їжачок-ніндзя — Перший академічний український театр для дітей та юнацтва, вул. Гнатюка, 11, 1, 2, 19, 25 травня о 12:00. Ціна: 90-110 грн.

— Перший академічний український театр для дітей та юнацтва, вул. Гнатюка, 11, 1, 2, 19, 25 травня о 12:00. Ціна: 90-110 грн. Привид замку Кентервіль — Перший академічний український театр для дітей та юнацтва, вул. Гнатюка, 11, 7 та 29 травня о 12:00. Ціна: 90-110 грн.

— Перший академічний український театр для дітей та юнацтва, вул. Гнатюка, 11, 7 та 29 травня о 12:00. Ціна: 90-110 грн. Сонячний зайчик — Перший академічний український театр для дітей та юнацтва, вул. Гнатюка, 11, 9 та 22 травня о 12:00. Ціна: 90-100 грн.

Концерти у Львові у травні 2024

Дахабраха — !FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26, 18 та 19 травня о 19:00. Ціна: 990-1490 грн та 390-1490 грн відповідно.

— !FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26, 18 та 19 травня о 19:00. Ціна: 990-1490 грн та 390-1490 грн відповідно. Оля Полякова Все буде добре — Арена Малевич, пр-т В’ячеслава Чорновола, 2, 21 травня о 19:00. Ціна: 990-1490 грн.

— Арена Малевич, пр-т В’ячеслава Чорновола, 2, 21 травня о 19:00. Ціна: 990-1490 грн. ZIFERBLAT — Арена Малевич, пр-т В’ячеслава Чорновола, 2, 24 травня о 19:00. Ціна: 450-790 грн.

— Арена Малевич, пр-т В’ячеслава Чорновола, 2, 24 травня о 19:00. Ціна: 450-790 грн. WELLBOY X VIBE NATION — OTAMAN BEACH CLUB, кільцева дорога, 25 травня о 18:00. Ціна: 450 грн.

— OTAMAN BEACH CLUB, кільцева дорога, 25 травня о 18:00. Ціна: 450 грн. THE TIGER LILLIES — !FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26, 28 травня о 19:00. Ціна: 700-1100 грн.

— !FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26, 28 травня о 19:00. Ціна: 700-1100 грн. Ніно Катамадзе — Львівська національна опера, пр-т Свободи, 28, 28 травня о 19:00. Ціна: 300-2700 грн.

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Стендапи у Львові

ТеСАМЕШоу — Центр Довженка, пр-т Червоної Калини, 81, 10 травня о 18:00. Ціна: 300-700 грн.

— Центр Довженка, пр-т Червоної Калини, 81, 10 травня о 18:00. Ціна: 300-700 грн. Перевірка матеріалу: Озарків, Яремій — Довгі бурхливі оплески, проїзд Крива липа (вхід з вулиці Січових Стрільців, 3), 1 травня о 19:30. Ціна: 250 грн.

— Довгі бурхливі оплески, проїзд Крива липа (вхід з вулиці Січових Стрільців, 3), 1 травня о 19:30. Ціна: 250 грн. Відкритий Мікрофон у Cult Comedy Hall — Cult Comedy Hall, вул. Чайковського, 7, 8 травня о 19:45. Ціна: 110 грн.

Інші цікаві події травня у Львові

Майстер-клас Флористичне кашпо (від 15 років) — Львівське вище професійне художнє училище, вул. Широка, 79, 8 травня о 16:00. Ціна: 150 грн, реєстрація за телефоном: +380 (96) 452 35 96.

(від 15 років) — Львівське вище професійне художнє училище, вул. Широка, 79, 8 травня о 16:00. Ціна: 150 грн, реєстрація за телефоном: +380 (96) 452 35 96. Майстер-клас Флористика в склі (від 15 років) — Львівське вище професійне художнє училище, вул. Широка, 79, 9 травня о 16:00. Ціна: 200 грн, реєстрація за телефоном: +380 (96) 452 35 96.

(від 15 років) — Львівське вище професійне художнє училище, вул. Широка, 79, 9 травня о 16:00. Ціна: 200 грн, реєстрація за телефоном: +380 (96) 452 35 96. Майстер-клас з живопису Квіткова феєрія (від 15 років) — Львівське вище професійне художнє училище, вул. Широка, 79, 10 травня о 14:00. Ціна: 150 грн, реєстрація за телефоном: +380 (96) 452 35 96.

(від 15 років) — Львівське вище професійне художнє училище, вул. Широка, 79, 10 травня о 14:00. Ціна: 150 грн, реєстрація за телефоном: +380 (96) 452 35 96. Майстер-клас з абстрактного живопису FLUID ART з вином — Арт-студія Простір Мрій, 2 та 9 травня о 19:00 та 4 та 11 травня о 15:00 відповідно. Ціна: 750 грн.

У Львові цікаво не лише дорослим, а й дітям! Куди піти у Львові з дітьми, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

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