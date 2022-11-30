Психологическая реабилитация и живописные виды — лагерь для детей Gen.Camp в Испании

Украинским детям быстро пришлось повзрослеть, они каждый день проживают ужасы войны. Многие дети потеряли друзей, родителей или родных. Все эти события оказывают негативное влияние на их психику.

Поэтому для поддержки украинских детей организовали лагерь Gen.Camp, который находится в Испании. Он рассчитан на детей, проживавших на территории, где велись активные боевые действия.

Кто может попасть в лагерь Gen.Camp

Участниками лагеря могут стать дети, ставшие свидетелями убийств, потерявшие обоих или одного из родителей, пережившие оккупацию, выжившие под ракетными обстрелами и нуждающиеся в психологической помощи.

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Цель лагеря — стабилизация психоэмоционального состояния ребенка после травмирующего события. Во время пребывания в лагере ребенок получит комплексную психологическую реабилитацию, а также педагогическую программу.

Комплексная психологическая реабилитация включает:

групповую терапию;

индивидуальную (за каждым ребенком закреплен отдельный специалист и создается психологический профиль);

когнитивно-поведенческую терапию;

арт-терапию;

анималотерапию;

терапию аппаратом Tomatis по индивидуальной программе для каждого ребенка.

Окончательная программа формируется на основе индивидуальных особенностей участников конкретной группы. Отправить заявку на участие ребенка в лагере можно по ссылке.

Ранее мы рассказывали о программе Восстановление во время войны и как принять в ней участие.

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