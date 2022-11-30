Психологічна реабілітація та мальовничі краєвиди — табір для дітей Gen.Camp в Іспанії

Українським дітям швидко довелося подорослішати, вони щодня проживають жахи війни. Багато дітей втратили друзів, батьків чи рідних. Усі ці події негативно впливають на їхню психіку.

Тому для підтримки українських дітей організували табір Gen.Camp, який розташований в Іспанії. Він розрахований на дітей, які проживали на території, де були активні бойові дії.

Хто може потрапити у табір Gen.Camp

Учасниками табору можуть стати ті діти, які стали свідками вбивств, втратили обох або одного з батьків, пережили окупацію, вижили під ракетними обстрілами та потребують психологічної допомоги.

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Мета табору — стабілізація психоемоційного стану дитини після події, що травмує. Під час перебування у цьому таборі дитина отримає комплексну психологічну реабілітацію, а також педагогічну програму.

Комплексна психологічна реабілітація включає:

групову терапію;

індивідуальну (за кожною дитиною закріплений окремий спеціаліст та створений психологічний профіль);

когнітивно-поведінкову терапію;

арт-терапію;

анімалотерапію;

терапію апаратом Tomatis за індивідуальною програмою для кожної дитини.

Остаточна програма формується з урахуванням індивідуальних особливостей учасників конкретної групи. Відправити заявку на участь дитину у таборі можна за посиланням.

Раніше ми розповідали про програму Відновлення під час війни та як взяти в ній участь.

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