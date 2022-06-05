Русский военный корабль… Все: продажи заканчиваются. Где купить марку и сколько она стоит

23 мая по всей Украине стартовала продажа новой марки Русский военный корабль… Всё, ставшей продолжением серии марок Русский военный корабль иди… За ней также выстраивались длинные очереди к почтамтам, а вскоре ее продажи прекращаются.
Как и где купить марку, сколько она стоит и можно ли купить ее за границей — рассказываем в материале.
Согласно правилам, каждый желающий может купить не более двух листов и пять конвертов и открыток в любом городском отделении или районном центре.
Онлайн-продажи стартовали 24 мая сразу на нескольких онлайн-площадках. К примеру, купить марку можно на eBay по ссылке. Так что даже если ты находишься за границей, ты все еще можешь получить легендарную марку в память о затоплении крейсера Москва.
Ранее приобрести марку о российском военном корабле не могли жители сел, но теперь и этот вопрос решен, отчитывается гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.
Последняя продажа марки Русский военный корабель…Все состоится 10 июня: онлайн, в сельских отделениях и главпочтамтах областных центров.
Последняя продажа марки Русский военный корабель…Все состоится 10 июня: онлайн, в сельских отделениях и главпочтамтах областных центров.
Смелянский прогнозирует: на всех желающих марок может не хватить. Поэтому, внимательно следим за сообщениями Укрпочты в Telegram-канале или на Facebook, чтобы не упустить шанс получить желаемую марку.
До этого Укрпочта уже выпустила марку, которая успела стать легендарной. Она является предыдущей версией русского военного корабля и называется Русский военный корабль, иди…
Также Укрпочта анонсировала выпуск марки Українська Мрія с изображением самолета Ан-225 Мрія; а также марки, посвященной группе Kalush Orchestra.
Среди планов компании — запустить марку с легендарным песиком-сапером Патроном, который помогает ВСУ разминировать освобожденные от захватчиков территории.
А вот дизайн новых марок выберут путем голосования.
Ранее мы рассказывали о новых марках от Укрпочты. Зайди и выбери марку себе по душе.