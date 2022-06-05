Русский военный корабль… Все: продажи заканчиваются. Где купить марку и сколько она стоит

23 мая по всей Украине стартовала продажа новой марки Русский военный корабль… Всё, ставшей продолжением серии марок Русский военный корабль иди… За ней также выстраивались длинные очереди к почтамтам, а вскоре ее продажи прекращаются.

Как и где купить марку, сколько она стоит и можно ли купить ее за границей — рассказываем в материале.

Как купить марку Русский военный корабль… Все!

Согласно правилам, каждый желающий может купить не более двух листов и пять конвертов и открыток в любом городском отделении или районном центре.

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Онлайн-продажи стартовали 24 мая сразу на нескольких онлайн-площадках. К примеру, купить марку можно на eBay по ссылке. Так что даже если ты находишься за границей, ты все еще можешь получить легендарную марку в память о затоплении крейсера Москва.

Ранее приобрести марку о российском военном корабле не могли жители сел, но теперь и этот вопрос решен, отчитывается гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Последняя продажа марки Русский военный корабель…Все состоится 10 июня: онлайн, в сельских отделениях и главпочтамтах областных центров.

Смелянский прогнозирует: на всех желающих марок может не хватить. Поэтому, внимательно следим за сообщениями Укрпочты в Telegram-канале или на Facebook, чтобы не упустить шанс получить желаемую марку.

Какие еще марки выпустила Укрпочта

До этого Укрпочта уже выпустила марку, которая успела стать легендарной. Она является предыдущей версией русского военного корабля и называется Русский военный корабль, иди…

Также Укрпочта анонсировала выпуск марки Українська Мрія с изображением самолета Ан-225 Мрія; а также марки, посвященной группе Kalush Orchestra.

Среди планов компании — запустить марку с легендарным песиком-сапером Патроном, который помогает ВСУ разминировать освобожденные от захватчиков территории.

А вот дизайн новых марок выберут путем голосования.

Ранее мы рассказывали о новых марках от Укрпочты. Зайди и выбери марку себе по душе.