Путешествия и вдохновение

Русский военный корабль… ВСЁ! Продолжение легендарной серии марок от Укрпочты

Елена Яковлева, редактор сайта 26 апреля 2022, 19:30
Поштова марка Мрія
Фото: Facebook

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