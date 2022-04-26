Русский военный корабль… ВСЁ! Продолжение легендарной серии марок от Укрпочты

Украинская почтовая марка о направлении российского военного корабля стала легендой, о которой говорят далеко за пределами Украины. Укрпочта уже две недели продает ее в своих отделениях, а очереди в Главпочтамт стабильно длинные.

Некоторые даже набивают ее как тату, а на благотворительном аукционе марку с кораблем продали за пять миллионов гривен. Все полученные средства пошли на поддержку армии и гуманитарную помощь.

Впрочем, Укрпочта не собирается останавливаться на этом и уже анонсировала продолжение любимой серии марок. В мае появится новая марка под названием Русский военный корабль… ВСЁ!

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Планируется выпустить пять миллионов экземпляров марки с внутренним и международным номиналами.

Следующая почтовая марка, которую планирует издать Укрпочта, будет с иллюстрацией самого большого в мире самолета — украинской Мрії. Картинку, которую возьмут за основу марки, еще до войны нарисовала 11-летняя София Кравчук из Волынской области для участия в конкурсе Что для меня Украина?

Мрію у нас не отнять. И об этом будет постоянно напоминать история событий, а уже скоро — и наша почтовая марка, — пишет Укрпочта в своем Telegram-канале.

В целом Укрпочта планирует и дальше выпускать разные марки на тему войны в Украине. К примеру, хотят выпустить марку с легендарным псом-сапером Патроном, который помогает ВСУ в разминировании освобожденных от захватчиков территорий.

Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский рассказал в интервью Forbes, что дизайн новой марки будет выбираться путем голосования, как и в предыдущие разы.

— На следующей неделе мы объявим голосование. Кто-то хочет марку с Путиным, чтобы сбылось пророчество по аналогии с маркой с кораблем. Кто-то рисунок, посвященный Вооруженным силам Украины; рисунок со щенком, проводящим разминирование; рисунок, посвященный волонтерам; рисунок “Добрый вечер, мы из Украины”.

На самом деле есть много тем, которые заслуживают того, чтобы появиться на марках Укрпочты. Какую выберут, такую ​​и выпустим, — отметил глава Укрпочты.

Продажа новой марки от Укрпочты создала большой ажиотаж среди украинцев. Менее чем через неделю Укрпочта смогла продать половину тиража, а это полмиллиона экземпляров. Читай, почему марка стала столь популярной.