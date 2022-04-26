Русскій воєнний корабль… ВСЬО! Продовження легендарної серії марок від Укрпошти

Українська поштова марка про напрямок російського військового корабля стала легендою, про яку говорять далеко за межами України. Укрпошта вже два тижні продає її у своїх відділеннях, а черги до Головпоштамту стабільно довгі.

Дехто її навіть набиває, як тату, а на благодійному аукціоні марку з кораблем продали за п’ять мільйонів гривень. Усі отримані кошти пішли на підтримку армії та гуманітарну допомогу.

Утім, Укрпошта не збирається зупинятися на цьому й уже анонсувала продовження улюбленої серії марок. У травні з’явиться нова марка під назвою Русскій воєнний корабль… ВСЬО!

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Планується випустити п’ять мільйонів примірників марки з внутрішнім та міжнародним номіналами.

Наступна поштова марка, яку планує видати Укрпошта, буде з ілюстрацією найбільшого у світі літака — української Мрії. Картинку, яку візьмуть за основу марки, ще до війни намалювала 11-річна Софія Кравчук з Волинської області для участі у конкурсі Що для мене Україна?

Мрію у нас не відняти. І про це постійно нагадуватиме історія подій, а вже скоро — і наша поштова марка, — пише Укрпошта у своєму Telegram-каналі.

Загалом Укрпошта планує й надалі випускати різні марки на тему війни в Україні. Наприклад, хочуть запустити марку з легендарним песиком-сапером Патроном, який допомагає ЗСУ в розміновуванні звільнених від загарбників територій.

Керівник Укрпошти Ігор Смілянський розповів в інтерв’ю Forbes, що дизайн нової марки обиратимуть шляхом голосування, як і в попередні рази.

— Наступного тижня ми оголосимо голосування. Хтось хоче марку з Путіним, щоб збулося пророцтво за аналогією з маркою з кораблем. Наприклад, малюнок, присвячений Збройним силам України, малюнок із цуценям, яке проводить розмінування, малюнок, присвячений волонтерам, малюнок “Доброго вечора, ми з України”.

Насправді є багато тем, які заслуговують на те, щоб з’явитися на марках Укрпошти. Яку виберуть, таку й випустимо, — зазначив очільник Укрпошти.

Продаж нової марки від Укрпошти створив неабиякий ажіотаж серед українців. Менш ніж за тиждень Укрпошта змогла продати половину накладу, а це півмільйона примірників. Читай, чому марка стала такою популярною.