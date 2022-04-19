Легендарна! Українці масово купують марку з російським кораблем

Українська поштова марка про напрямок російського військового корабля стала легендою. Уже тиждень як Укрпошта продає її у своїх відділеннях, а черги до Головпоштамту стабільно довгі.

Люди приходять з родичами та друзями. Вони готові чекати скільки завгодно, щоб купити таку омріяну марку.

Укрпошта планує продати лише за один день 60 тисяч марок. Загалом продано вже 700 тисяч, що становить 70% тиражу.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський розповідає, куди ж можна відправляти цю марку та як ще нею можна скористатись.

У Росію поки не можна, наразі припинено будь-яке сполучення. Проте послати їх можна і через Молдову.

Додаткових тиражів додруковувати не будуть, але планують продовжувати серію. Вже почали надходити ескізи, є вже, наприклад, і з палаючим Кремлем.

Жодних преференцій у продажі марок немає, але все ж таки частину тиражу зарезервують для тимчасово окупованих територій, які поки не мають доступу до пошти.

Також планують залишити певну частину тиражу і для регіонів, а також запустити онлайн-продажі.

Загалом купити зараз марку можна, але доведеться відстояти близько семи годин у черзі. Проте люди не сваряться, а мирно стоять в очікуванні.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович розповів про те, що українські військові вкотре вдарили по ворогові в районі легендарної Чорнобаївки.