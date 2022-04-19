Легендарная! Украинцы массово покупают марку с российским кораблем

Украинская почтовая марка о направлении русского военного корабля стала легендой. Уже неделю как Укрпочта продает ее в своих отделениях, а очереди в Главпочтамт стабильно длинные.

Люди приходят с родственниками и друзьями. Они готовы ждать сколько угодно, чтобы купить такую желанную марку.

Укрпочта планирует продать всего за один день 60 тысяч марок. В общей сложности продано уже 700 тысяч, что составляет 70% тиража.

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Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский рассказывает, куда можно отправлять эту марку и как еще ею можно воспользоваться.

В Россию пока нельзя, пока прекращено любое сообщение. Однако послать их можно и через Молдову.

Дополнительные тиражи допечатывать не будут, но планируют продолжать серию. Уже начали поступать эскизы, уже есть, например, и с горящим Кремлем.

Никаких преференций в продаже марок нет, но часть тиража зарезервируют для временно оккупированных территорий, которые пока не имеют доступа к почте.

Также планируется оставить определенную часть тиража и для регионов, а также запустить онлайн-продажи.

В общей сложности купить сейчас марку можно, но придется отстоять около семи часов в очереди. Однако люди не ссорятся, а мирно стоят в ожидании.

Напомним, ранее Алексей Арестович рассказал о том, что украинские военные ударили по врагу в районе легендарной Чернобаевки.