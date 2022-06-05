Російський військовий корабель… Всьо: продаж закінчується. Де купити марку та скільки вона коштує

23 травня по всій Україні стартував продаж нової марки Русскій воєнний корабль… Всьо, яка стала продовженням серії марок Русскій воєнний корабль іди…За нею так само вибудовувалися довжелезні черги до поштамтів, а зараз її продаж завершується.

Як та де купити марку, скільки вона коштує та чи можна купити її за кордоном — розповідаємо у матеріалі.

Як купити марку Русскій воєнний корабль… Всьо

За правилами, кожен охочий міг купити не більше ніж два аркуші та п’ять конвертів і листівок у будь-якому міському відділенні чи районному центрі.

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Онлайн-продаж стартував 24 травня одразу на кількох онлайн-майданчиках. Для прикладу, купити марку можна на eBay за посиланням. Тож навіть якщо ви перебуваєте за кордоном, ви можете отримати легендарну марку на пам’ять про затоплення крейсера Москва.

Раніше не могли придбати марку про русскій воєнний корабль мешканці сіл, але тепер і це питання вирішено, звітує гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Останній продаж марки Русскій воєнний корабль Всьо відбудеться 10 червня: онлайн, в сільських відділеннях та Головпоштамптах обласних центрів.

Смілянський прогнозує: на всіх охочих марок може не вистачити. Тож, пильнуймо за повідомленнями Укрпошти у Telegram-каналі або на Facebook, щоб не проґавити шанс й собі отримати омріяну марку.

Які ще марки випустила Укрпошта

До цього Укрпошта вже випустила марку, яка встигла стати легендарною. Про неї вже згадували. Вона має назву Русскій воєнний корабль, іді…

Також Укрпошта анонсувала випуск марки Українська Мрія з зображенням літака Ан-225 Мрія; а також марки, присвяченої гурту Kalush Orchestra.

Серед планів компанії — запустити марку з легендарним песиком-сапером Патроном, який допомагає ЗСУ в розмінуванні звільнених від загарбників територій.

А от дизайн нових марок обиратимуть шляхом голосування.

Раніше ми розповідали про нові марки від Укрпошти. Зайди та обери улюблену.