Температура моря в Одессе на июнь: пора ли уже купаться и загорать

Одесса встречает лето с морским бризом, свежей рыбой на Привозе и первым ажиотажем на пляжах. На Ланжероне уже понемногу начинается продажа кукурузы, а на Аркадии устанавливают новые зонтики. Туристы прибывают, а местные пристально следят за температурой воды: уже пора нырять или еще рано?

Узнай в нашем материале о температуре моря в Одессе на июнь и когда лучше планировать отпуск у Черного моря.

Температура моря в Одессе на июнь

Июнь в Одессе — переходный месяц, когда море с каждым днем теплеет. По состоянию на 4 июня 2025 года температура воды в Черном море у побережья Одессы составляет около 18,3°C. Это типичный показатель для начала месяца — прохладно, но это не помеха для закаленных пловцов.

В начале июня температура моря обычно держится на уровне 18°C. В середине месяца вода прогревается до 21°C. А ближе к концу июня температура моря в Одессе может достигать 23-24,5°C.

Самая низкая фиксированная температура воды в этот период — 16°C, а самая высокая — 27°C. То есть, ощущения могут варьироваться от освежающего до наконец-то теплого.

По данным портала ukr.seatemperature, температура моря в Одессе в течение следующих 10 дней будет постепенно повышаться и уже скоро достигнет более 20°C — станет более комфортной для большинства отдыхающих.

Когда лучше купаться в Черном море

Хотя некоторые смельчаки начинают сезон уже в июне, лучшим временем для купания считается период с начала июля до середины августа. Именно тогда температура воды чаще всего превышает 23-25°C, что подходит даже детям и людям с чувствительной терморегуляцией.

Однако, если ты закаленный (-ая), привык (-ла) к контрастному душу, не боишься короткого погружения в освежающую воду, то уже сейчас можешь открыть для себя купальный сезон. Но лучше не находиться в воде дольше 15-20 минут, если она ниже 20°C, потому что можешь почувствовать переохлаждение.

Пляжи Одессы уже готовы принимать отдыхающих. Однако море пока еще не такое теплое, как хотелось бы. Вода в Черном море в июне быстро прогревается, поэтому, если планируешь приезд — лучше ориентироваться на середину или конец месяца.

Или же, как говорят сами одесситы, не жди идеального момента — он все равно случается тогда, когда ты на пляже с полотенцем в руках и улыбкой на лице. Однако всегда обращай внимание на прогнозы экспертов по изменению температуры моря в Одессе на июнь.

Также читай подробный прогноз погоды на июнь в Одессе.

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