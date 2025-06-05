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Температура моря в Одессе на июнь: пора ли уже купаться и загорать

Анастасия Жиденко, редактор сайта 05 июня 2025, 14:15
Температура моря в Одессе на июнь
Фото Unsplash

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