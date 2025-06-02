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Погода на июнь в Одессе — прогноз, который стоит знать

Ольга Петухова, редактор сайта 02 июня 2025, 14:30
погода в одессе июнь 2025
Фото Pexels

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