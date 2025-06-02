Погода на июнь в Одессе — прогноз, который стоит знать

Отдыхать ли в Одессе, или искать более безопасный регион — выбор, безусловно, за тобой. Но если все же ты готов (-а) провести отпуск не только на пляже, но и в бомбоубежище, узнай, какой будет погода в одном из самых любимых в мирное время курортном городе страны.

Прогноз погоды на июнь в Одессе — в материале.

Погода на июнь месяц в Одессе

В июне 2025 года погоду в Одессе будут формировать несколько атмосферных фронтов. В начале месяца будет хозяйничать антициклон, который принесет стабильно сухую погоду.

В середине месяца возможен непрошенный приход холодного фронта с севера, поэтому следует готовиться к небольшому понижению температуры и осадкам.

В двадцатых числах снова установится антициклон, что будет способствовать более жаркой погоде с кратковременными осадками.

Погода на июнь месяц в Одессе: первая декада с 1 по 10

Начало июня обещает быть теплым и солнечным. Дневные температуры будут колебаться от +24°C до +27°C, ночные от +17°C до +19°C.

Осадки маловероятны, в основном будет держаться ясная погода с переменной облачностью. Это идеальное время для отдыха и прогулок по городу.

Погода на июнь месяц в Одессе: вторая декада с 11 по 20 число

В середине месяца ожидается непродолжительное понижение температуры до +22°C днем ​​и +16°C ночью — похолодание принесет атмосферный фронт с севера.

Однако уже через несколько дней температура снова повысится до +25°C. Возможны сильные дожди и грозы, особенно в первой половине декады.

Погода на июнь луна в Одессе: третья декада с 21 по 30 число

Конец июня в Одессе может быть жарким, с кратковременными дождями, которые не принесут прохлады. Дневные температуры будут достигать +27°C, ночные — около +20°C.

Это хороший период для отдыха на море, потому что вода до конца июня обычно отлично прогревается и комфортна для плавания.

Если планируешь отдых в Одессе, позаботься о своей безопасности: узнай адреса убежищ и не забывай, что с солнцем нужно быть осторожным и прихвати защитный крем для кожи и шляпу.

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