Погода на июнь в Одессе — прогноз, который стоит знать

Фото Pexels Отдыхать ли в Одессе, или искать более безопасный регион — выбор, безусловно, за тобой. Но если все же ты готов (-а) провести отпуск не только на пляже, но и в бомбоубежище, узнай, какой будет погода в одном из самых любимых в мирное время курортном городе страны. Прогноз погоды на июнь в Одессе — в материале. Погода на июнь месяц в Одессе В июне 2025 года погоду в Одессе будут формировать несколько атмосферных фронтов. В начале месяца будет хозяйничать антициклон, который принесет стабильно сухую погоду. В середине месяца возможен непрошенный приход холодного фронта с севера, поэтому следует готовиться к небольшому понижению температуры и осадкам. В двадцатых числах снова установится антициклон, что будет способствовать более жаркой погоде с кратковременными осадками. Читать по теме Чрезмерная жара в Украине: каким будет лето 2025 и что говорят синоптики Рассказываем в нашем материале, будет ли лето 2025 рекордно жарким. Погода на июнь месяц в Одессе: первая декада с 1 по 10 Начало июня обещает быть теплым и солнечным. Дневные температуры будут колебаться от +24°C до +27°C, ночные от +17°C до +19°C.Осадки маловероятны, в основном будет держаться ясная погода с переменной облачностью. Это идеальное время для отдыха и прогулок по городу. Meteofor Погода на июнь месяц в Одессе: вторая декада с 11 по 20 число В середине месяца ожидается непродолжительное понижение температуры до +22°C днем и +16°C ночью — похолодание принесет атмосферный фронт с севера. Однако уже через несколько дней температура снова повысится до +25°C. Возможны сильные дожди и грозы, особенно в первой половине декады. Погода на июнь луна в Одессе: третья декада с 21 по 30 число Конец июня в Одессе может быть жарким, с кратковременными дождями, которые не принесут прохлады. Дневные температуры будут достигать +27°C, ночные — около +20°C. Это хороший период для отдыха на море, потому что вода до конца июня обычно отлично прогревается и комфортна для плавания. Если планируешь отдых в Одессе, позаботься о своей безопасности: узнай адреса убежищ и не забывай, что с солнцем нужно быть осторожным и прихвати защитный крем для кожи и шляпу. Поинтересовался также, какой будет в июне погода во Львове. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Одесса, Погода в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter