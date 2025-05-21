Погода во Львове на июнь 2025: зонтик, панама или сразу все

Леся Манзюк, редактор сайта 21 мая 2025, 12:45
Погода на июнь Львов
Фото Pexels
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