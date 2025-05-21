Погода во Львове на июнь 2025: зонтик, панама или сразу все

Фото Pexels Июнь во Львове — полная неожиданность: или ты сегодня загораешь на солнце у фонтана, или пританцовываешь с зонтиком под внезапным дождем. Но как жить без планов, когда хочется и пикник, и фестиваль, и просто не забыть дома куртку? Читай прогноз погоды на июнь 2025 во Львове, что ожидать летом и когда дожди — в нашем материале. Погода на июнь во Львове 1-7 июня Первая неделя июня принесет относительно умеренные температуры: днем +18…+26°C, ночью +15°C. В первые дни возможны кратковременные дожди, в частности, во второй половине недели. Ветер преимущественно северо-западный, до 5-7 м/с. Уровень влажности остается повышенным, особенно в утренние часы.8–14 июня Температура воздуха будет расти до +24…+28°C, ночи станут теплее — до +18°C. Солнечных дней станет больше, однако прогнозируются периодические дожди с грозами, особенно ближе к выходным. Это связано с перемещением атмосферного фронта с юго-запада. 15–21 июня В этот период установится стабильная летняя погода. Дневная температура составит +28…+29°C, ночью — +17…+19°C. Осадки маловероятны, за исключением отдельных кратковременных гроз во второй половине дня. Атмосферное давление будет стабильным, ветер слабый или почти отсутствует. Читать по теме Погода в Ивано-Франковске на июнь 2025: погодные сюрпризы месяца Читай, какая температура ожидается, будут ли дожди и что прогнозируют синоптики на июнь во Франковске — в материале. 22–30 июня В конце месяца обещает высокие температурные показатели. Прогнозируется до +28…+30°C днем, ночью — до +20°C. Возможны грозы, особенно во второй половине дня. Погодные условия будут способствовать активному времяпрепровождению на открытом воздухе, однако следует учитывать риск перегрева и не забывать о солнцезащитных средствах. Meteoprog Среднемесячная температура будет около +24°C. Количество дождливых дней: 6–8. Наиболее жаркий период: с 21 июня. Вероятность гроз: средняя, преимущественно во второй половине дня. Для планирования путешествий, мероприятий на открытом воздухе июнь во Львове будет преимущественно благоприятным. Вопреки некоторым периодам дождей большинство дней обещают быть теплыми и солнечными. Ранее мы рассказывали о прогнозе погоды на июнь 2025 года в Украине: готовимся к температурным качелям. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Погода в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter