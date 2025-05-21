Погода во Львове на июнь 2025: зонтик, панама или сразу все

Июнь во Львове — полная неожиданность: или ты сегодня загораешь на солнце у фонтана, или пританцовываешь с зонтиком под внезапным дождем. Но как жить без планов, когда хочется и пикник, и фестиваль, и просто не забыть дома куртку?

Читай прогноз погоды на июнь 2025 во Львове, что ожидать летом и когда дожди — в нашем материале.

Погода на июнь во Львове

1-7 июня

Первая неделя июня принесет относительно умеренные температуры: днем ​​+18…+26°C, ночью +15°C. В первые дни возможны кратковременные дожди, в частности, во второй половине недели. Ветер преимущественно северо-западный, до 5-7 м/с. Уровень влажности остается повышенным, особенно в утренние часы.

8–14 июня

Температура воздуха будет расти до +24…+28°C, ночи станут теплее — до +18°C. Солнечных дней станет больше, однако прогнозируются периодические дожди с грозами, особенно ближе к выходным. Это связано с перемещением атмосферного фронта с юго-запада.

15–21 июня

В этот период установится стабильная летняя погода. Дневная температура составит +28…+29°C, ночью — +17…+19°C. Осадки маловероятны, за исключением отдельных кратковременных гроз во второй половине дня. Атмосферное давление будет стабильным, ветер слабый или почти отсутствует.

22–30 июня

В конце месяца обещает высокие температурные показатели. Прогнозируется до +28…+30°C днем, ночью — до +20°C. Возможны грозы, особенно во второй половине дня. Погодные условия будут способствовать активному времяпрепровождению на открытом воздухе, однако следует учитывать риск перегрева и не забывать о солнцезащитных средствах.

Среднемесячная температура будет около +24°C.

Количество дождливых дней: 6–8.

Наиболее жаркий период: с 21 июня.

Вероятность гроз: средняя, ​​преимущественно во второй половине дня.

Для планирования путешествий, мероприятий на открытом воздухе июнь во Львове будет преимущественно благоприятным. Вопреки некоторым периодам дождей большинство дней обещают быть теплыми и солнечными.

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