Погода в Ивано-Франковске на июнь 2025: погодные сюрпризы месяца

Еще совсем немного и придет долгожданное лето. Но надолго ли поселится солнце? Первый месяц лета в Ивано-Франковске обещает не только тепло и пение птиц, но и некоторые неожиданности с неба.

Мы собрали для тебя самый свежий прогноз, чтобы ты точно знал(а), когда можно смело планировать пикник, а когда лучше не выпускать зонт из рук.

Читай, какая температура ожидается, будут ли дожди и что прогнозируют синоптики на июнь во Франковске — в материале.

Погода на июнь 2025: Ивано-Франковск

Этот месяц начинает летний сезон с характером. По предварительным прогнозам синоптиков, жителей и гостей Ивано-Франковска ожидает переменная погода: от солнечных дней с комфортной температурой до периодических дождей и кратковременных похолоданий.

1–7 июня

Месяц начнется достаточно тепло — дневная температура будет держаться в пределах +22…+26°C, преимущественно солнечно с легкими облаками. Во второй половине недели возможен первый летний гром — кратковременные дожди вечером.

8–14 июня

Неустойчивая неделя: поочередное тепло и ливни. Температура будет колебаться от +22°C до +25°C, возможны грозовые дожди во второй половине дня. Следует держать при себе зонт — будет влажно.

15–21 июня

Самый спокойный период месяца. Ожидается стабильная солнечная погода с комфортными +24…+25°C. Идеальное время для прогулок, путешествий и отдыха на природе.

22-30 июня

Вновь вернутся атмосферные “горки”, частые дожди и облачность, особенно к концу месяца. В определенные дни возможно понижение температуры до +13°C ночью.

Совет на месяц

Если планируешь важные события или поездки, — ориентируйся на середину июня. Начало и конец месяца могут принести “сюрпризы” с неба — как грозы, так и похолодание.

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