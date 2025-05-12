Погода в Ивано-Франковске на июнь 2025: погодные сюрпризы месяца

Леся Манзюк, редактор сайта 12 мая 2025, 15:45
Погода Ивано-Франковск на июнь
Фото Pexels
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