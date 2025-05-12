Погода в Ивано-Франковске на июнь 2025: погодные сюрпризы месяца

Фото Pexels Еще совсем немного и придет долгожданное лето. Но надолго ли поселится солнце? Первый месяц лета в Ивано-Франковске обещает не только тепло и пение птиц, но и некоторые неожиданности с неба. Мы собрали для тебя самый свежий прогноз, чтобы ты точно знал(а), когда можно смело планировать пикник, а когда лучше не выпускать зонт из рук. Читай, какая температура ожидается, будут ли дожди и что прогнозируют синоптики на июнь во Франковске — в материале.Погода на июнь 2025: Ивано-Франковск Этот месяц начинает летний сезон с характером. По предварительным прогнозам синоптиков, жителей и гостей Ивано-Франковска ожидает переменная погода: от солнечных дней с комфортной температурой до периодических дождей и кратковременных похолоданий. 1–7 июня Месяц начнется достаточно тепло — дневная температура будет держаться в пределах +22…+26°C, преимущественно солнечно с легкими облаками. Во второй половине недели возможен первый летний гром — кратковременные дожди вечером. 8–14 июня Неустойчивая неделя: поочередное тепло и ливни. Температура будет колебаться от +22°C до +25°C, возможны грозовые дожди во второй половине дня. Следует держать при себе зонт — будет влажно. 15–21 июня Самый спокойный период месяца. Ожидается стабильная солнечная погода с комфортными +24…+25°C. Идеальное время для прогулок, путешествий и отдыха на природе. Читать по теме Погода на июнь 2025 в Украине: пора готовиться к погодным качелям Рассказываем, начнется ли жара сразу с июня. 22-30 июня Вновь вернутся атмосферные “горки”, частые дожди и облачность, особенно к концу месяца. В определенные дни возможно понижение температуры до +13°C ночью. скрин з сайтаaccuweather Совет на месяц Если планируешь важные события или поездки, — ориентируйся на середину июня. Начало и конец месяца могут принести “сюрпризы” с неба — как грозы, так и похолодание. Еще раньше мы рассказывали, какая погода будет летом 2025 в Украине: как пройдут три месяца.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Ивано-Франковск, Погода в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter