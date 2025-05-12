Погода в Івано-Франківську на червень 2025: погодні сюрпризи місяця

Леся Манзюк, редакторка сайту 12 Травня 2025, 15:45
Погода Івано-Франківськ на червень
Фото Pexels
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