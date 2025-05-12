Погода в Івано-Франківську на червень 2025: погодні сюрпризи місяця

Фото Pexels Ще зовсім трішки й прийде довгоочікуване літо. Але чи надовго оселиться сонце? Перший місяць літа в Івано-Франківську обіцяє не тільки тепло й спів пташок, а й кілька несподіванок від неба. Ми зібрали для тебе найсвіжіший прогноз, аби ти точно знав (-ла), коли можна сміливо планувати пікнік, а коли краще не випускати парасолю з рук. Читай, яка температура очікується, чи будуть дощі та що прогнозують синоптики на червень у Франківську — в матеріалі.Погода на червень 2025: Івано-Франківськ Цей місяць розпочинає літній сезон із характером. За попередніми прогнозами синоптиків, на жителів та гостей Івано-Франківська чекає мінлива погода: від сонячних днів із комфортною температурою до періодичних дощів і короткочасних похолодань. 1–7 червня Місяць розпочнеться доволі тепло — денна температура триматиметься в межах +22…+26°C, переважно сонячно з легкими хмарами. У другій половині тижня можливий перший літній грім — короткочасні дощі ввечері. 8–14 червня Нестійкий тиждень: почергове тепло та зливи. Температура коливатиметься від +22°C до +25°C, імовірні грозові дощі у другій половині дня. Варто тримати при собі парасолю — буде волого. 15–21 червня Найспокійніший період місяця. Очікується стабільна сонячна погода з комфортними +24…+25°C. Ідеальний час для прогулянок, подорожей та відпочинку на природі. Читати на тему Погода на червень 2025 в Україні: готуйся до температурних гойдалок Розповідаємо, чи розпочнеться спека відразу з червня. 22–30 червня Знову повернуться атмосферні “гірки”, часті дощі та хмарність, особливо під кінець місяця. У певні дні можливе зниження температури до +13°C вночі. скрін з сайту accuweather Порада на місяць Якщо плануєш важливі події або поїздки — орієнтуйся на середину червня. Початок і кінець місяця можуть принести “сюрпризи” з неба — як грози, так і похолодання. Ще раніше ми розказували яка погода буде літом 2025 в Україні: як пройдуть довгоочікувані три місяці.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Івано-Франківськ, Погода в Україні Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter