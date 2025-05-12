Погода в Івано-Франківську на червень 2025: погодні сюрпризи місяця

Ще зовсім трішки й прийде довгоочікуване літо. Але чи надовго оселиться сонце? Перший місяць літа в Івано-Франківську обіцяє не тільки тепло й спів пташок, а й кілька несподіванок від неба.

Ми зібрали для тебе найсвіжіший прогноз, аби ти точно знав (-ла), коли можна сміливо планувати пікнік, а коли краще не випускати парасолю з рук.

Читай, яка температура очікується, чи будуть дощі та що прогнозують синоптики на червень у Франківську — в матеріалі.

Погода на червень 2025: Івано-Франківськ

Цей місяць розпочинає літній сезон із характером. За попередніми прогнозами синоптиків, на жителів та гостей Івано-Франківська чекає мінлива погода: від сонячних днів із комфортною температурою до періодичних дощів і короткочасних похолодань.

1–7 червня

Місяць розпочнеться доволі тепло — денна температура триматиметься в межах +22…+26°C, переважно сонячно з легкими хмарами. У другій половині тижня можливий перший літній грім — короткочасні дощі ввечері.

8–14 червня

Нестійкий тиждень: почергове тепло та зливи. Температура коливатиметься від +22°C до +25°C, імовірні грозові дощі у другій половині дня. Варто тримати при собі парасолю — буде волого.

15–21 червня

Найспокійніший період місяця. Очікується стабільна сонячна погода з комфортними +24…+25°C. Ідеальний час для прогулянок, подорожей та відпочинку на природі.

22–30 червня

Знову повернуться атмосферні “гірки”, часті дощі та хмарність, особливо під кінець місяця. У певні дні можливе зниження температури до +13°C вночі.

Порада на місяць

Якщо плануєш важливі події або поїздки — орієнтуйся на середину червня. Початок і кінець місяця можуть принести “сюрпризи” з неба — як грози, так і похолодання.

Ще раніше ми розказували яка погода буде літом 2025 в Україні: як пройдуть довгоочікувані три місяці.

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