Погода у Львові на червень 2025: парасоля, панама чи одразу все

Червень у Львові — це завжди неочікуваність: або ти сьогодні загоряєш на сонці біля фонтану, або пританцьовуєш з парасолею під раптовим дощем. Але як жити без планів, коли хочеться і пікнік, і фестиваль, і просто не забути вдома куртку?

Читай прогноз погоди на червень 2025 у Львові, що очікувати від літа та коли чекати дощі – у нашому матеріалі.

Погода на червень у Львові

1–7 червня

Перший тиждень червня принесе відносно помірні температури: вдень +18…+26°C, вночі +15°C. У перші дні можливі короткочасні дощі, зокрема в другій половині тижня. Вітер переважно північно-західний, до 5–7 м/с. Рівень вологості залишається підвищеним, особливо в ранкові години.

8–14 червня

Температура повітря зростатиме до +24…+28°C, ночі стануть теплішими — до +18°C. Сонячних днів побільшає, однак прогнозуються періодичні дощі з грозами, особливо ближче до вихідних. Це пов’язано з переміщенням атмосферного фронту з південного заходу.

15–21 червня

У цей період встановиться стабільна літня погода. Денна температура сягатиме +28…+29°C, вночі — +17…+19°C. Опади малоймовірні, за винятком окремих короткочасних гроз у другій половині дня. Атмосферний тиск буде стабільним, вітер — слабкий або майже відсутній.

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22–30 червня

Кінець місяця обіцяє високі температурні показники. Прогнозується до +28…+30°C вдень, вночі — до +20°C. Можливі окремі грозові дощі, особливо в другій половині дня. Погодні умови сприятимуть активному проведенню часу на відкритому повітрі, однак варто зважати на ризик перегріву та не забувати про сонцезахисні засоби.

Середньомісячна температура буде близько +24°C.

Кількість дощових днів: 6–8.

Найбільш спекотний період: з 21 червня.

Імовірність гроз: середня, переважно у другій половині дня.

Для планування подорожей, заходів на відкритому повітрі, червень у Львові буде переважно сприятливим. Всупереч деяким періодам дощів, більшість днів обіцяють бути теплими та сонячними.

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