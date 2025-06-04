Стиль життя

Погода у Львові на червень 2025: парасоля, панама чи одразу все

Леся Манзюк, редакторка сайту 04 Червня 2025, 20:30
Погода на червень Львів
Фото Pexels

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