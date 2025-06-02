Погода на червень в Одесі — прогноз, який варто знати

Чи відпочивати в Одесі, чи шукати безпечніший регіон — вибір, безперечно, за тобою. Але якщо все ж таки ти готовий (-а) провести відпустку не тільки на пляжі, а й у бомбосховищі, дізнайся, якою буде погода в одному з найулюбленіших у мирний час курортному місті країни.

Прогноз погоди на червень в Одесі — у матеріалі.

Погода на червень місяць в Одесі

Погоду в Одесі у червні 2025 року створюватимуть кілька атмосферних фронтів. На початку місяця хазяйнуватиме антициклон, що принесе стабільно суху погоду.

У середині місяця можливий непроханий прихід холодного фронту з півночі, тож варто готуватися до невеликого зниження температури та опадів.

У двадцятих числах знову встановиться антициклон, що сприятиме більш спекотній погоді з короткочасними опадами.

Погода на червень місяць в Одесі: перша декада з 1 по 10 число

Початок червня обіцяє бути теплим та сонячним. Денні температури коливатимуться від +24°C до +27°C, нічні — від +17°C до +19°C.

Опади малоймовірні, переважно триматиметься ясна погода з мінливою хмарністю. Це ідеальний час для відпочинку та прогулянок містом.

Погода на червень місяць в Одесі: друга декада з 11 по 20 число

У середині місяця очікується нетривале зниження температури до +22°C вдень і +16°C вночі — похолодання принесе атмосферний фронт з півночі.

Однак вже за кілька днів температура знову підвищиться до +25°C. Можливі сильні дощі та грози, особливо в першій половині декади.

Погода на червень місяць в Одесі: третя декада з 21 по 30 число

Кінець червня в Одесі може буде спекотним, з короткочасними дощами, які не приноситимуть прохолоди. Денні температури сягатимуть +27°C, нічні — близько +20°C.

Це гарний період для відпочинку на морі, тому що вода до кінця червня зазвичай добре прогрівається і є комфортною для плавання.

Якщо плануєш відпочинок в Одесі, дбай про свою безпеку: дізнайся адреси укриттів і не забувай, що з сонцем треба бути обережним і прихопи захисний крем для шкіри та капелюх.

Поцікався також, якою буде у червні погода у Львові.

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