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Температура моря в Одесі на червень: чи вже час купатися і засмагати

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 05 Червня 2025, 14:15
Температура моря в Одесі на червень
Фото Unsplash

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