Температура моря в Одесі на червень: чи вже час купатися і засмагати

Одеса зустрічає літо з морським бризом, свіжою рибою на Привозі та першим ажіотажем на пляжах. На Ланжероні вже потроху починається продаж кукурудзи, а на Аркадії встановлюють нові парасольки. Туристи прибувають, а місцеві пильно стежать за температурою води: чи вже час пірнати, чи ще рано?

Дізнайся у нашому матеріалі по температуру моря в Одесі на червень та коли краще планувати відпустку біля Чорного моря.

Температура моря в Одесі на червень

Червень в Одесі — перехідний місяць, коли море щодня теплішає. Станом на 4 червня 2025 року температура води в Чорному морі біля узбережжя Одеси становить десь 18,3°C. Це типовий показник для початку місяця — прохолодно, але це не перешкода для загартованих плавців.

На початку червня температура моря зазвичай тримається на рівні 18°C. У середині місяця вода прогрівається до 21°C. А ближче до кінця червня температура моря в Одесі може досягати 23-24,5°C

Найнижча фіксована температура води в цей період — 16°C, а найвища — 27°C. Тобто, відчуття можуть варіюватися від освіжаюче до нарешті тепло.

За даними порталу ukr.seatemperature, температура моря в Одесі протягом наступних 10 днів буде поступово підвищуватись і вже скоро сягне понад 20°C — стане комфортнішою для більшості відпочивальників.

Коли краще купатися в Чорному морі

Хоча деякі сміливці починають сезон вже у червні, найкращим часом для купання вважається період з початку липня до середини серпня. Саме тоді температура води найчастіше перевищує 23-25°C, що підходить навіть дітям та людям із чутливою терморегуляцією.

Проте, якщо ти загартований (-на), звик (-ла) до контрастного душу, не боїшся короткого занурення в прохолодну воду, то вже зараз можеш відкрити для себе купальний сезон. Але краще не перебувати у воді довше 15-20 хвилин, якщо вона нижча за 20°C, бо можеш відчути переохолодження.

Пляжі Одеси вже готові приймати відпочивальників. Проте море поки ще не таке тепле, як хотілося б. Вода в Чорному морі в червні швидко прогрівається, тож, якщо плануєш приїзд — краще орієнтуватися на середину або кінець місяця.

Або ж, як кажуть самі одесити, не чекай ідеального моменту — він усе одно трапляється тоді, коли ти на пляжі з рушником у руках і усмішкою на обличчі. Проте завжди звертай увагу на прогнози експертів щодо зміни температури моря в Одесі на червень.

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