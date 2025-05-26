Загадки о лете для детей на украинском: стихами и в прозе, которые поднимут настроение

Фото Unsplash Детей нужно развлекать и развивать логику. Один из способов, как это можно сделать, — это загадки. Их обожают как взрослые, так и малые. В частности, они нравятся тем, что это маленькие стишки, которые легко запоминаются. Загадки могут быть на разные темы: о животных, растениях, предметах или времени года. Перед каникулами ищут загадки о лете для детей, чтобы развлечь их перед долгожданным отдыхом. Мы собрали для тебя загадки о лете для детей на украинском языке с ответами. Сохраняй и развлекай своих малышей. Загадки о лете для детей на украинском Зрілі вишні у садку, І сунички у ліску, Теплі дні, барвисті квітиНам дарує щедре… (Літо) *** Полунички у сметанці, Соловей щебече вранці, Дощик через ситечко, Наступило… (Літечко) *** В небі ластівка летить, З вітром листя шелестить, Воду п’є лелека. Сонце палить. Спека. Дозріває жито. Яка пора? (Літо) *** У садках — смачна малина, Аґрус, яблука, ожина. Фрукти й зелень соковита — Це смачні дарунки… (Літа) *** Посмалилися носики, Загоріли щічки. Ми щодня тепер усі Ходимо до річки. Коли це буває? (Влітку) Фото: Unsplash Сонечко яскраве Цілий день палає, На травиці в гаї Цілий день ми граєм. Раді всі малята Цілий день купатись, Веселиться й грати, На сонці засмагати. Як пора ця зветься, Коли все сміється І відпочиває? Коли ж це буває? (Влітку) *** Йде в канікули до нас, Дарує фрукти повсякчас. Пече сонце, світить чисто — Що за пора? Це ж… (Літо) *** Печу, грію, засмагаю, Купатись вас усіх скликаю. Полуницю й абрикоси Насипаю вам у носи! (Літо) *** Річка, поле, синя висота, І жита у полі — як хвиля золота. Сонце усміхається з небес привітно — Що це за пора така? (Літо) Читать по теме Загадки с подвохом, которые собьют тебя с толку Загадки с подвохом для веселого вечера с друзьями или семьей – проверь свою смекалку. Краткие загадки о лете в прозе Это время года, когда у детей есть самые длинные каникулы, солнце светит ярко, созревают ягоды, овощи и фрукты, а все тянутся к воде. (Лето) *** В это время года теплее всего, люди путешествуют, отдыхают на море или в горах. Часто слышно пение птиц, жужжание насекомых, и в воздухе пахнет скошенной травой. (Лето) *** Какое время года приходит после весны, несет много солнца, длинные дни и спелые черешни? (Лето) После лета наступает осень. Поэтому мы собрали для тебя сборник загадок об осени. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Развитие ребенка Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter