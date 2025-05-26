Загадки о лете для детей на украинском: стихами и в прозе, которые поднимут настроение

Детей нужно развлекать и развивать логику. Один из способов, как это можно сделать, — это загадки. Их обожают как взрослые, так и малые. В частности, они нравятся тем, что это маленькие стишки, которые легко запоминаются.

Загадки могут быть на разные темы: о животных, растениях, предметах или времени года. Перед каникулами ищут загадки о лете для детей, чтобы развлечь их перед долгожданным отдыхом.

Мы собрали для тебя загадки о лете для детей на украинском языке с ответами. Сохраняй и развлекай своих малышей.

Загадки о лете для детей на украинском

Зрілі вишні у садку,

І сунички у ліску,

Теплі дні, барвисті квіти

Нам дарує щедре…

(Літо)

***

Полунички у сметанці,

Соловей щебече вранці,

Дощик через ситечко,

Наступило…

(Літечко)

***

В небі ластівка летить,

З вітром листя шелестить,

Воду п’є лелека.

Сонце палить. Спека.

Дозріває жито.

Яка пора?

(Літо)

***

У садках — смачна малина,

Аґрус, яблука, ожина.

Фрукти й зелень соковита —

Це смачні дарунки…

(Літа)

***

Посмалилися носики,

Загоріли щічки.

Ми щодня тепер усі

Ходимо до річки.

Коли це буває?

(Влітку)

Сонечко яскраве Цілий день палає,

На травиці в гаї Цілий день ми граєм.

Раді всі малята Цілий день купатись,

Веселиться й грати, На сонці засмагати.

Як пора ця зветься,

Коли все сміється І відпочиває?

Коли ж це буває? (Влітку)

***

Йде в канікули до нас,

Дарує фрукти повсякчас.

Пече сонце, світить чисто —

Що за пора? Це ж… (Літо)

***

Печу, грію, засмагаю,

Купатись вас усіх скликаю.

Полуницю й абрикоси

Насипаю вам у носи!

(Літо)

***

Річка, поле, синя висота,

І жита у полі — як хвиля золота.

Сонце усміхається з небес привітно —

Що це за пора така?

(Літо)

Краткие загадки о лете в прозе

Это время года, когда у детей есть самые длинные каникулы, солнце светит ярко, созревают ягоды, овощи и фрукты, а все тянутся к воде. (Лето)

***

В это время года теплее всего, люди путешествуют, отдыхают на море или в горах. Часто слышно пение птиц, жужжание насекомых, и в воздухе пахнет скошенной травой. (Лето)

***

Какое время года приходит после весны, несет много солнца, длинные дни и спелые черешни? (Лето)

После лета наступает осень. Поэтому мы собрали для тебя сборник загадок об осени.

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