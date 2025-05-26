Загадки про літо для дітей українською: віршовані й у прозі, які підіймуть настрій

Дітей треба розважати та розвивати логіку. Один зі способів, як це можна зробити, — це загадки. Їх обожнюють як дорослі, так і малі. Зокрема вони подобаються тим, що це маленькі віршики, які легко запам’ятовуються.

Загадки можуть бути на різні теми: про тварин, рослини, предмети чи пори рок. Перед канікулами шукають загадки про літо для дітей, щоб розвеселити їх перед довгоочікуваним відпочинком.

Ми зібрали для тебе загадки про літо для дітей українською мовою з відповідями. Зберігай та порозважай свою малечу.

Загадки про літо для дітей українською

Зрілі вишні у садку,

І сунички у ліску,

Теплі дні, барвисті квіти

Нам дарує щедре…

(Літо)

***

Полунички у сметанці,

Соловей щебече вранці,

Дощик через ситечко,

Наступило…

(Літечко)

***

В небі ластівка летить,

З вітром листя шелестить,

Воду п’є лелека.

Сонце палить. Спека.

Дозріває жито.

Яка пора?

(Літо)

***

У садках — смачна малина,

Аґрус, яблука, ожина.

Фрукти й зелень соковита —

Це смачні дарунки…

(Літа)

***

Посмалилися носики,

Загоріли щічки.

Ми щодня тепер усі

Ходимо до річки.

Коли це буває?

(Влітку)

Сонечко яскраве Цілий день палає,

На травиці в гаї Цілий день ми граєм.

Раді всі малята Цілий день купатись,

Веселиться й грати, На сонці засмагати.

Як пора ця зветься,

Коли все сміється І відпочиває?

Коли ж це буває? (Влітку)

***

Йде в канікули до нас,

Дарує фрукти повсякчас.

Пече сонце, світить чисто —

Що за пора? Це ж… (Літо)

***

Печу, грію, засмагаю,

Купатись усіх вас скликаю.

Полуницю й абрикоси

Насипаю вам у носи!

(Літо)

***

Річка, поле, синя висота,

І жита у полі — як хвиля золота.

Сонце усміхається з небес привітно —

Що це за пора така?

(Літо)

Короткі загадки про літо у прозі

Це пора року, коли діти мають найдовші канікули, сонце світить яскраво, дозрівають ягоди, овочі й фрукти, а всі тягнуться до води. (Літо)

***

У цю пору року найтепліше, люди подорожують, відпочивають на морі або в горах. Часто чути спів птахів, дзижчання комах, і в повітрі пахне скошеною травою. (Літо)

***

Яка пора року приходить після весни, несе багато сонця, довгі дні та стиглі черешні? (Літо)

Після літа наступає осінь. Тому ми зібрали для тебе збірку загадок про осінь.

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