Жизнь в Японии — как украинцам попасть на обучение в эту страну и чего ожидать

Львовянка Дарья Кухар получила уникальную возможность учиться в известном японском университете Кейо в городке Фудзисава.

Еще год назад девушка и не подозревала, куда ее занесет судьба. А теперь активно обустраивается на новом месте. Она рассказала Утру в Большом городе, какие будни в новой стране.

Как попасть на обучение в Японию

Летом Дарья узнала о программе Japan-Ukraine University Pathways, которая помогает украинским студентам попасть на обучение в университеты страны восходящего солнца.

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А теперь львовянка — одна из четырех украинцев, которым удалось поступить в престижный университет Кейо. Сейчас во всей Японии по этой программе обучается около 100 наших учеников.

Japan-Ukraine University Pathways помогла Дарье с оформлением визы, переездом в Японию и обустройством на новом месте. Университет также обеспечил девушку бесплатным проживанием в общежитии.

Жизнь в Японии — какая она

По японским меркам, Фудзисава с населением 400 000 жителей — небольшой городок. Находится он в 50 км от Токио. Так что доехать до столицы можно за час-полтора на поезде.

Железнодорожная система страны очень развита, а сверхсовременные поезда соединяют все концы Японии. Впрочем, сервис здесь не из дешевых. Например, билет из Фудзисавы в Токио стоит 700 йен, а это почти 200 грн.

В целом, по словам Дарьи, жить в Японии удобно. Местные супермаркеты почти ничем не отличаются от украинских, а минимаркеты работают круглые сутки в любой день недели. Там можно найти все что угодно, от продуктов до носков. Но есть одно но.

Единственное, по чему я скучаю, это кисломолочные продукты. Здесь их практически нет, — делится девушка.

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Менталитет японцев

Сами японцы, рассказывает студентка, совсем не такие, как украинцы. Они застенчивые, сдержанные и очень вежливые. Люди здесь дружелюбные и готовы помочь. Они приятные в общении и хорошо относятся ко всем иностранцам, в том числе к украинцам.

Японцы очень поддерживают Украину. Я никогда не видела ни одного японца, который бы нас ни поддерживал.

— Японцам очень интересно говорить о ситуации в Украине. Они спрашивают, как могут помочь, — говорит Дарья.

А еще японцы очень заботятся о чистоте и гигиене. Например, они разуваются не только перед тем, как зайти к себе домой, но и в музеях, ресторанах и гостиницах.

Полномасштабная война разбросала наших людей по всему миру. Украинцы в Швеции тоже пытаются обустроить свою жизнь в новой стране. Читай, как получить документы, жилье, социальные выплаты и работу.

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