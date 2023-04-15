Життя в Японії — як українцям потрапити на навчання в цю країну та чого очікувати

Львів’янка Дарина Кухар отримала унікальну можливість навчатися у відомому японському університеті Кейо, що в містечку Фудзісава.

Ще рік тому дівчина й гадки не мала, куди її занесе доля. А тепер активно облаштовується на новому місці. Вона розповіла Ранку у Великому місті, якими є будні в новій країні.

Як потрапити на навчання в Японію

Улітку Дарина дізналась про програму Japan-Ukraine University Pathways, яка допомагає українським студентам потрапити на навчання в університети країни сонця, що сходить.

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А тепер львів’янка — одна з чотирьох українців, яким пощастило вступити до престижного університету Кейо. Станом на зараз, у всій Японії за цією програмою навчається близько 100 наших учнів.

Japan-Ukraine University Pathways допомогла Дарині з оформленням візи, переїздом в Японію та облаштуванням на новому місці. Університет також забезпечив дівчину безкоштовним проживанням у гуртожитку.

Життя в Японії — яке воно

За японськими мірками, Фудзісава з населенням 400 000 жителів — невелике містечко. Знаходиться воно за 50 км від Токіо. Тож доїхати до столиці можна за годину-півтори на потязі.

Залізнична система країни дуже розвинена, а надсучасні потяги сполучають усі кінці Японії.

Утім, сервіс тут не з дешевих. Наприклад, квиток з Фудзісави до Токіо коштує 700 йєн, а це майже 200 грн.

Загалом, за словами Дарини, жити в Японії зручно. Місцеві супермаркети майже нічим не відрізняються від українських, а мінімаркети працюють цілодобово в будь-який день тижня. Там можна знайти все, що завгодно, від продуктів до шкарпеток. Але є одне але.

Єдине, за чим я сумую, — це кисломолочні продукти. Тут їх практично немає, — ділиться дівчина.

Менталітет японців

Самі японці, розповідає студентка, зовсім не такі, як українці. Вони сором’язливі, стримані та дуже ввічливі. Люди тут доброзичливі та готові допомогти. Вони приємні у спілкуванні та гарно ставляться до всіх іноземців, зокрема й до українців.

Японці дуже підтримують Україну. Я ніколи не бачила жодного японця, який би нас не підтримував.

— Японцям дуже цікаво говорити про ситуацію в Україні. Вони питають, як можуть допомогти, — каже Дарина.

А ще японці також дуже дбають про чистоту та гігієну. Наприклад, вони роззуваються не тільки перед тим, як зайти до себе додому, але й у музеях, ресторанах та готелях.

Повномасштабна війна розкидала наших людей по всьому світу. Українці у Швеції також намагаються облаштувати своє життя в новій країні. Читай, як отримати там документи, житло, соціальні виплати та роботу.

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