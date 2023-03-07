Не бійся спробувати! Доступні програми обміну для студентів бакалаврату та магістратури

Час студентства сповнений можливостей та ентузіазму. Перед молодими людьми відкривається чимало дверей, зокрема й завдяки програмам обімну. Вони дають змогу спробувати освіту за кордоном у ВНЗ мрії.

Зараз найвідоміша програма обміну для студентів в Україні — це Erasmus+. Однак таких програм набагато більше, адже чимало світових університетів співпрацюють з українськими закладами освіти.

В UNICEF Ukraine розповіли про п’ять найкращих європейських програм для студентів, які допоможуть потрапити на навчання за кордон в університет мрії.

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Програми обміну

Спробувавши свої сили в цих програмах, ти матимеш змогу дослідити королівську архітектуру Британії, американську культуру в США, гастрономічний рай Франції. Також насолодитися тюльпанами в Нідерландах і подивитися на справжні швейцарські Альпи.

Chevening

Розпочнемо підбірку з програми обміну Chevening із Великою Британією. Британський уряд профінансує програму стипендій для магістрів.

Серед переваг програми: повне фінансування, доступ до якісної освіти у світі, унікальні можливості для побудови нетворкінгу, можливість краще пізнати британську культуру.

Набір у програму на 2024/2025 роки починається вже у серпні 2023 року.

Fulbright

Програма Fulbright допоможе тобі побачити Америку й відчути на собі американську мрію. Адже українці тепер можуть отримати стипендії для навчання та досліджень в США.

Стипендії профінансує уряд США, та отримати їх можуть не лише студенти. У програмі можуть взяти участь ще й вчені та викладачі.

Подавати заявку на участь у програмі можна хоч щороку, головне встигнути це зробити до 16 травня.

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Eiffel Excellence Scholarship

З програмою Eiffel Excellence Scholarship ти можеш поринути у французьку культуру з головою. Зануритися у мистецтво найвідоміших митців усіх часів, у світ моди та краси, кави та круасанів тощо.

Стипендії фінансує французький уряд, розраховані вони на магістрів та докторантів. Отримати стипендії для навчання у Франції можна в будь-якій галузі знань.

Важлива умова: вік учасників програми магістрів не має перевищувати 25 років, докторантів — 30.

Набір на програму відкривають восени.

Swiss Government Excellence Scholarships

Швейцарія — одна з країн із найвищим рівнем життя. Також вона славиться неймовірними краєвидами. Дослідити життя у Швейцарії, отримати новий досвід та знання, розпочати власне дослідження мистецтва допоможе програма Swiss Government Excellence Scholarships.

Стипендії для магістрів та докторантів фінансує швейцарський уряд. Програма має два типи стипендій: дослідницькі та арт-стипендії для студентів, які вивчають мистецтво.

Набір на програму починається на початку серпня.

Holland Scholarship

Підбірку з навчальних програм обміну завершує Holland Scholarship у Нідерландах. Ця програма розрахована як на студентів бакалаврату, так і магістрантів. Стипендії фінансує уряд Нідерландів.

Важливо: весь період навчання не покривається. Лише одна стипендія €5000, яку отримують у перший рік.

Набір на навчальний рік 2023–2024 уже відкрився 1 листопада 2022 р. Однак ти все ще має шанс лишити свою заявку, адже кінцевий термін подання: або 1 лютого 2023, або 1 травня 2023, або 1 червня 2023.

Така різноманітність у датах закінчення терміну подання заявок через те, що у кожного університету вона своя. На сайті потрібно вибрати університет, який бере участь у програмі, та слідкувати за датами подання заявки.

А які європейські університети приймають українців під час війни та пропонують житло та стипендії, дізнавайся у нашому матеріалі.

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