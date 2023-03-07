Не бойся попробовать! Доступные программы обмена для студентов бакалавриата и магистратуры

Время студенчества полно возможностей и энтузиазма. Перед молодыми людьми открывается немало дверей, в том числе и благодаря программам обмена. Они дают возможность почувствовать уровень образования за рубежом в вузе мечты.

Сейчас самая известная программа обмена для студентов в Украине — это Erasmus+. Однако таких программ гораздо больше, ведь многие мировые университеты сотрудничают с украинскими учебными заведениями.

В UNICEF Ukraine рассказали о пяти лучших европейских программах для студентов, которые позволят попасть на обучение за границу в университет мечты.

Сейчас также смотрят

Программы обмена

Попробовав свои силы в следующих программах, ты сможешь исследовать королевскую архитектуру Великобритании, американскую культуру в США, гастрономический рай Франции. Также насладиться тюльпанами в Нидерландах и посмотреть на настоящие швейцарские Альпы.

Chevening

Начнем подборку с программы обмена Chevening в Британию. Британское правительство профинансирует программу стипендий для магистров.

Среди преимуществ программы: полное финансирование, доступ к качественному образованию в мире, уникальные возможности для построения нетворкинга, возможность получше узнать культуру Британии.

Набор в программу на 2024–2025 годы начинается уже в августе 2023 года.

Fulbright

Программа Fulbright поможет тебе увидеть Америку и почувствовать на себе американскую мечту. Ведь украинцы теперь могут получить стипендии для обучения и исследований в США.

Стипендии профинансирует правительство США, и получить их могут не только студенты. В программе могут принять участие еще и ученые и преподаватели.

Подавать заявку на участие в программе можно хоть каждый год, главное успеть это сделать до 16 мая.

Читать по теме Как получить визу в США на десять лет и что для этого нужно Как получить визу в США и что для этого нужно — читай в материале.

Eiffel Excellence Scholarship

С программой Eiffel Excellence Scholarship ты можешь окунуться во французскую культуру с головой. В искусство самых известных художников всех времен, в мир моды и красоты, мир кофе и круассанов и т. д.

Стипендии финансирует французское правительство, рассчитаны они на магистров и докторантов. Получить стипендии для обучения во Франции можно в любой области знаний.

Важное условие: возраст участников программы магистров не должен превышать 25 лет, докторантов — 30.

Набор на программу открывается осенью.

Swiss Government Excellence Scholarships

Швейцария — одна из стран с самым высоким уровнем жизни. Также она славится невероятными пейзажами. Исследовать жизнь в Швейцарии, получить новый опыт и знания и многое другое поможет программа Swiss Government Excellence Scholarships.

Стипендии для магистров и докторантов финансирует швейцарское правительство. Программа предлагает два типа стипендий: исследовательские и арт-стипендии для студентов, изучающих искусство.

Набор на программу начинается в начале августа.

Holland Scholarship

Подборку из учебных программ обмена завершает Holland Scholarship в Нидерландах. Эта программа рассчитана как на студентов бакалавриата, так и магистрантов. Стипендии финансирует правительство Нидерландов.

Важно: весь период обучения не покрывается. Будет только одна стипендия для студентов €5000, которая выплачивается в первый год.

Набор на учебный год 2023–2024 уже открылся 1 ноября 2022 г. Однако у тебя все еще есть шанс оставить свою заявку, ведь конечный срок подачи или 1 февраля 2023, или 1 мая 2023, или 1 июня 2023.

Такое разнообразие в датах окончания срока подачи заявок из-за того, что у каждого университета она своя. На сайте нужно выбрать университет, который участвует в программе, и следить за датами подачи заявки.

А какие европейские университеты принимают украинцев во время войны и предлагают жилье и стипендии, узнавай в нашем материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.