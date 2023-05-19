Новичкам и опытным водителям: все о регистрации авто в Украине

Каждое транспортное средство следует регистрировать. Это предусмотрено законодательством ст. 121 ч. 6. Если этого не сделать и управлять незарегистрированным транспортным средством, то взимается штраф.
При первом нарушении сумма штрафа составляет 170 – 255 грн., при повторном — от 255 до 510 грн. Кроме этого, за нарушение могут прописать общественные работы от 30 до 40 часов с платным изъятием транспортного средства.
Что предусматривает процедура регистрации авто, как это сделать в Украине и какой будет стоимость услуги — найдешь в материале.
С 14 декабря 2022 в Украине вступили в силу новые правила регистрации и перерегистрации транспортных средств. Это было сделано для повышения удобства процедуры.
Так, согласно постановлениям №1019 и №1299, регистрация автомобиля в Украине теперь проходит в два этапа, а получение пластикового водительского удостоверения стало необязательным.
Чтобы зарегистрировать автомобиль в Украине, тебе нужно:
Подробную информацию об єтих этапах регистрации, перечне нужных документов и стоимости процедуры найдешь дальше.
Экспертное исследование проводится работниками Экспертной службы МВД с тем, чтобы определить подлинность идентификационных номеров транспортного средства и регистрационных документов.
По результатам проведенного исследования специалисты составляют заключение. Документ действителен в течение 10 суток со дня его внесения в электронный реестр.
Получить регистрационные услуги можно где угодно, независимо от места жительства.
Если ты регистрируешь новое авто, то проходить экспертное исследование не нужно. Следует сразу перейти к документальной регистрации.
Если ты регистрируешь новое авто, то проходить экспертное исследование не нужно. Следует сразу перейти к документальной регистрации.
Зарегистрировать приобретенное транспортное средство можно в любом территориальном сервисном центре МВД, через портал государственных услуг Дія или в автосалоне.
Для получения услуги необходимо предоставить бумажный или электронный пакет документов. Они должны удостоверять личность заявителя и подтверждать правомерность получения транспортного средства.
Если ты подаёшь альтернативные документы удостоверения личности, в которых отсутствуют сведения о зарегистрированном месте жительства, следует дополнительно подать или показать справку, где указано фактическое место жительства.
Сделать это можно как в бумажном, так и в электронном варианте через портал Дія.
Транспортные средства, принадлежащие нескольким физическим или юридическим лицам, по их письменному заявлению регистрируются одним из таких лиц.
В случае отсутствия одного из совладельцев, регистрация транспортных средств производится на основании его письменного заявления. Подлинность подписи совладельца удостоверяется нотариально.
Примерная стоимость услуги регистрации авто с выдачей номерного знака составляет:
Также следует учесть возможную комиссию от банков.
На зарегистрированные транспортные средства МВД должно выдать такой перечень документов:
Еще один обязательный пункт при покупке авто — страховка. Читай как оформить страховку на авто и какие документы для этого нужны.
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