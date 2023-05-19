Новичкам и опытным водителям: все о регистрации авто в Украине

Каждое транспортное средство следует регистрировать. Это предусмотрено законодательством ст. 121 ч. 6. Если этого не сделать и управлять незарегистрированным транспортным средством, то взимается штраф.

При первом нарушении сумма штрафа составляет 170 – 255 грн., при повторном — от 255 до 510 грн. Кроме этого, за нарушение могут прописать общественные работы от 30 до 40 часов с платным изъятием транспортного средства.

Что предусматривает процедура регистрации авто, как это сделать в Украине и какой будет стоимость услуги — найдешь в материале.

Регистрация и перерегистрация авто: схема процедуры

С 14 декабря 2022 в Украине вступили в силу новые правила регистрации и перерегистрации транспортных средств. Это было сделано для повышения удобства процедуры.

Так, согласно постановлениям №1019 и №1299, регистрация автомобиля в Украине теперь проходит в два этапа, а получение пластикового водительского удостоверения стало необязательным.

Чтобы зарегистрировать автомобиль в Украине, тебе нужно:

Обратиться в Экспертную службу МВД. Они дадут вывод о состоянии транспортного средства. Результаты комиссии действительны в течение 10 дней, поэтому за это время тебе нужно перейти на второй этап регистрации. Обратиться в территориальный сервисный центр МВД и пройти документальную процедуру регистрации.

Подробную информацию об єтих этапах регистрации, перечне нужных документов и стоимости процедуры найдешь дальше.

Экспертная оценка: все о процедуре

Экспертное исследование проводится работниками Экспертной службы МВД с тем, чтобы определить подлинность идентификационных номеров транспортного средства и регистрационных документов.

По результатам проведенного исследования специалисты составляют заключение. Документ действителен в течение 10 суток со дня его внесения в электронный реестр.

Получить регистрационные услуги можно где угодно, независимо от места жительства.

Когда нужно проводить экспертную оценку

при восстановлении свидетельства о регистрации, если оно было выдано до 01.09.2019;

при перерегистрации транспортного средства с одного владельца в другого;

при регистрации подержанного транспортного средства, которое привезли из-за границы;

при перерегистрации после наследования, если свидетельство предыдущему владельцу было выдано до 01.09.2019;

при перерегистрации транспортного средства из-за изменения цвета или переоборудования, кроме установки ГБО;

при снятии с учета: выезд на постоянное место жительства за границу, продажа за границу, изменение органа регистрации.

Если ты регистрируешь новое авто, то проходить экспертное исследование не нужно. Следует сразу перейти к документальной регистрации.

Документальная регистрация авто

Зарегистрировать приобретенное транспортное средство можно в любом территориальном сервисном центре МВД, через портал государственных услуг Дія или в автосалоне.

Для получения услуги необходимо предоставить бумажный или электронный пакет документов. Они должны удостоверять личность заявителя и подтверждать правомерность получения транспортного средства.

Паспорт гражданина Украины. Если паспорта нет по определенным причинам, разрешат пройти регистрацию следующие удостоверения личности:

временное удостоверение гражданина Украины: вид на постоянное проживание; виды на временное проживание; удостоверение беженца; удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите; удостоверение лица, которому предоставлена временная защита.

Регистрация места жительства. Если ты предоставляешь ID-карту, следует прикрепить еще и справку о регистрации места жительства, если данные не занесены в базу.

Если ты подаёшь альтернативные документы удостоверения личности, в которых отсутствуют сведения о зарегистрированном месте жительства, следует дополнительно подать или показать справку, где указано фактическое место жительства.

Сделать это можно как в бумажном, так и в электронном варианте через портал Дія.

Копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или серии и номера паспорта;

Документ, подтверждающий полномочия представителя, если ты совершаешь обращение через третье лицо;

Документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства;

Для первичной регистрации авто следует предоставить документ, где указана стоимость транспортного средства;

Документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения (для первичной регистрации или перерегистрации в связи с установлением ГБО);

Платежные документы с кодом проведенной операции, отметкой банка, отделением почтовой связи о внесении платы, которую можно проверить с помощью государственного сервиса проверки квитанций;

В случае оформления договора купли-продажи в сервисном центре МВД следует предоставить оценочную или среднерыночную стоимость транспортного средства и документ об уплате налога на доход от продаж.

Вывод об экспертном исследовании транспортного средства. Он будет внесен в электронный реестр.

Транспортные средства, принадлежащие нескольким физическим или юридическим лицам, по их письменному заявлению регистрируются одним из таких лиц.

В случае отсутствия одного из совладельцев, регистрация транспортных средств производится на основании его письменного заявления. Подлинность подписи совладельца удостоверяется нотариально.

Стоимость регистрации авто в Украине

Примерная стоимость услуги регистрации авто с выдачей номерного знака составляет:

для транспортных средств всех категорий — 862 грн;

для мототранспорта — 634 грн;

для прицепов — 623 грн;

для мопедов или отдельных их агрегатов составляет — 605 грн.

Также следует учесть возможную комиссию от банков.

Что после регистрации? Какой список документов ты должен (-а) получить

На зарегистрированные транспортные средства МВД должно выдать такой перечень документов:

свидетельство о регистрации;

два номерных знака на автотранспорт;

один номерной знак на мототранспорт, мопед, прицеп и полуприцеп;

разрешения на установку на транспортных средствах специальных световых и звуковых сигнальных устройств.

Еще один обязательный пункт при покупке авто — страховка. Читай как оформить страховку на авто и какие документы для этого нужны.

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