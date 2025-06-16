Чем подкормить капусту в июне: чтобы кочерыжка была больше, чем соседская

Июнь — самый ответственный период для капустной грядки. Именно в этом месяце формируются первые настоящие кочаны, и от того, чем и как ты подкормишь свою зеленую красавицу, зависит судьба урожая. Если хочешь, чтобы твоя капуста была не просто зелеными листьями, а гордостью на борщ и голубцы — пора браться за подкормки.

Хорошо подкормленная капуста стойка вредителям и формирует плотные большие головки. Чтобы не упустить момент, важно знать, какие удобрения нужны именно в этот период.

Читай, чем следует подкормить капусту в июне для здорового роста и формирование початков — в материале.

Чем прикормить капусту в июне

Азот — первый толчок для роста

В июне капуста особенно “голодна” к азоту — это элемент, отвечающий за активное наращивание зеленой массы. Простейшая подкормка:

Настой коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20) — поливать раз в 7–10 дней.

Селитра аммиачная — 20–30 г на 10 л воды.

Но не переборщи, потому что капуста — как человек: слишком много “еды” — и будет жиреть, а не кочан формировать.

Калий и фосфор — для крепкого сердца кочана

Когда капуста уже подросла и начинает завязывать головки, нужно ее подкормить фосфорно-калийными удобрениями.

Древесный пепел — 1 стакан на 10 л воды, настоять сутки.

Суперфосфат + сернокислый калий — по инструкции (раз в 2 недели). Эти компоненты укрепляют кочерыжку, помогают ему стать плотным и сочным.

Народные “лайфхаки”

Хлебный настой — замочить черствый хлеб в ведре воды на 2 дня, затем поливать. Капуста “любит” дрожжи — как и пекари.

Сыворотка с йодом — 1 литр на 10 л воды + 10 капель йода. Профилактика грибков и стимуляция роста.

Еще несколько советов:

Поливать лучше под корень, а не сверху — капуста не любит “душ”. Подкормку проводить в вечернее время, когда солнце уже не жжет. Мульча из травы — и удобрение, и влага сохраняется.

Теперь ты знаешь, чем подкормить капусту, чтобы она не просто росла, а поражала размерами. Не забывай о влаге и подкормках — и твой кочан даст фору даже соседскому.

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