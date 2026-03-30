Когда сажать лук кущевку весной, чтобы зелень появилась быстро

Лук шалот богат витаминами, антиоксидантами и эфирными маслами, хорошо укрепляет иммунитет и, в отличие от обычного лука, имеет более мягкий вкус.

Его стоит выращивать, потому что он даёт хороший урожай, отлично хранится и подходит как для зелени, так и для луковиц.

Когда сажать шалот, или лук-кущевку, весной и как это правильно сделать — в материале.

Когда сажать лук шалот весной

Лук-шалот в открытый грунт высаживают весной, когда земля уже прогрелась и не липнет к рукам — обычно это март или апрель.

Не стоит спешить с посадкой в холодную землю, так как луковицы могут загнить или долго не тронутся в рост. Обычно зелень появляется уже в мае, а луковицы собирают примерно через месяц после этого.

Если хотите получить очень раннюю зелень, можно посадить шалот под зиму — примерно в середине октября.

Главное правило: лук должен успеть укорениться до морозов, но не пойти в рост. Тогда весной он тронется в рост раньше и даст зелень уже в апреле, а луковицы — в июне.

Ещё: если нет огорода или хочется свежей зелени зимой — лук-кустик хорошо подходит для выращивания дома на подоконнике.

Просто высаживаете луковицы в землю или даже в воду — и получаете сочную зелень.

Где правильно сажать лук шалот

Для шалота лучше всего выбрать открытое, хорошо освещённое место — в тени он растёт хуже. И важно: не сажайте его рядом с репчатым луком, так как они могут переопыляться.

Почва должна быть рыхлой, плодородной и нейтральной. Лучше всего подходят лёгкие суглинки с перегноем. Грядку стоит подготовить заранее: если планируете весеннюю посадку — ещё с осени.

Землю нужно очистить от сорняков, перекопать примерно на 20–25 см и добавить органику (компост или перегной 3–4 кг на м²), а также по одной чайной ложке суперфосфата и мочевины и 2–3 ст. ложки золы.

Весной перед посадкой можно добавить ещё немного азотного удобрения. Если же сажаете под зиму — подготовку участка лучше сделать летом.

Шалот хорошо растёт после томатов, огурцов, картофеля, кабачков, капусты и бобовых. А после подсолнечника, кукурузы, свёклы, чеснока или моркови его лучше не сажать.

Посадка шалота весной

Перед посадкой стоит подготовить севок — это сильно снижает риск болезней. Лучше всего за неделю до высадки прогреть луковицы в тёплой воде (около 40 °C) 8–10 часов. Если времени нет — хотя бы на полчаса замочите в слабом растворе марганцовки или фунгицида.

Сажайте в уже влажную почву. Луковицы не размещайте хаотично — соблюдайте расстояние: примерно 10 см между ними. Междурядья делайте шире: для крупных луковиц — до 30 см, для средних — около 15–18 см, мелким достаточно 8–10 см.

Глубина тоже важна: над луковицей должно быть примерно 2–3 см земли. Если посадить слишком глубоко — зелень появится медленнее и урожай будет хуже. Если слишком мелко — луковицы начнут вылезать из земли.

После посадки желательно замульчировать грядку перегноем или торфом — так влага будет лучше удерживаться, а сорняки меньше расти.

Есть ещё один приём: можно слегка обрезать верхушки луковиц перед посадкой — зелень появится быстрее. Но имейте в виду, что в этом случае общий урожай (и зелени, и луковиц) будет немного меньше.

Читайте также: что делать, чтобы лук не уходил в стрелки — секреты урожайного лука-севка.

