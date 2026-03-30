Коли саджати цибулю шалот навесні, щоб зелень з’явилася швидко

Цибуля-шалот багата на вітаміни, антиоксиданти й ефірні олії, добре зміцнює імунітет і на відміну від звичайної цибулі має м’якший смак.

Її варто вирощувати, бо вона дає добрий урожай, гарно зберігається і підходить як для зелені, так і для ріпки.

Коли саджати шалот, або цибулю-кущівку, навесні та як це правильно зробити – у матеріалі.

Коли саджати цибулю шалот навесні

Цибулю-шалот у відкритий ґрунт висаджують навесні, коли земля вже прогрілась і не липне до рук — зазвичай це березень або квітень.

Не варто поспішати саджати її в холодний ґрунт, бо цибулини можуть загнити або довго не рушатимуть в ріст. Зазвичай зелень з’явиться вже в травні, а ріпку збереш приблизно через місяць після цього.

Якщо хочеш отримати зовсім ранню зелень, можна посадити шалот під зиму — десь у середині жовтня.

Головне правило: цибуля має встигнути вкоренитися до морозів, але не піти в ріст. Тоді навесні вона стартує раніше і дасть зелень уже в квітні, а ріпку — в червні.

І ще: якщо немає городу чи хочеться свіжої зелені взимку — цибуля-кущівка добре підходить для вирощування вдома на підвіконні.

Просто висаджуєш цибулини в землю чи навіть у воду — і маєш соковиту зелень.

Де правильно саджати цибулю шалот

Для шалоту найкраще обрати відкрите, добре освітлене місце — у тіні він росте гірше. І важливо: не сади його поруч із ріпчастою цибулею, бо вони можуть перезапилюватися.

Ґрунт має бути пухкий, родючий і не кислий. Найкраще підходять легкі суглинки з перегноєм. Готувати грядку варто заздалегідь: якщо плануєш весняну посадку — ще з осені.

Землю потрібно очистити від бур’янів, перекопати приблизно на 20–25 см і додати органіку (компост або перегній 3-4 кг на квадратний метр), а також по одній чайній ложці суперфосфату й сечовини і 2-3 ст. ложки золи.

Навесні перед посадкою можна підсипати ще трохи азотного добрива. Якщо ж садиш під зиму — підготовку ділянки краще зробити влітку.

Шалот добре росте після томатів, огірків, картоплі, кабачків, капусти та бобових. А от після соняшника, кукурудзи, буряка, часнику чи моркви його краще не садити.

Посадка шалоту навесні

Перед посадкою варто підготувати сіянку — це сильно зменшує ризик хвороб. Найкраще за тиждень до висадки прогріти цибулинки в теплій воді (близько 40 °C) 8-10 годин. Якщо часу на це немає — хоча б на пів години замочити у слабкому розчині марганцівки або фунгіциду.

Саджай в уже вологий ґрунт. Цибулини не тикай хаотично — дотримуйся відстані: приблизно 10 см між ними. Міжряддя роби ширші: для великих цибулин — до 30 см, для середніх — близько 15–18 см, дрібним вистачить і 8–10 см.

Глибина теж важлива: над цибулиною має бути приблизно 2–3 см землі. Якщо посадити занадто глибоко — зелень буде з’являтися повільніше і врожай буде гірший. Якщо надто мілко — цибулини почнуть вилазити з ґрунту.

Після посадки бажано замульчувати грядку перегноєм або торфом — так волога краще триматиметься і менше ростимуть бур’яни.

Є ще одна хитрість: можна трохи обрізати верхівку цибулин перед посадкою — зелень піде швидше. Але май на увазі, що в такому випадку загальний урожай (і зелені, і ріпки) буде трохи менший.

