Обрезка можжевельника: когда и как правильно ухаживать за вечнозеленым красавцем

Хвойные растения давно завоевали симпатии как профессиональных ландшафтных дизайнеров, так и обычных любителей садоводства. В современных садах все чаще можно увидеть можжевельники, туи, сосны и ели, отличающиеся своей эстетикой и выносливостью. Их главное преимущество — вечнозеленый характер, что гарантирует декоративность в течение целого года, независимо от времени.
Однако, чтобы хвойные культуры не только выживали, но и любовали глаз своим опрятным видом, необходимо соблюдать определенные правила ухода. В нашей статье пойдет речь о можжевельнике.
Читай, как правильно подстричь взрослый куст, когда проводить формирование и можно ли укорачивать крупные растения — в материале.
Как правильно и когда обрезать можжевельник
Можжевельник — вечнозеленое растение семейства кипарисовых, которое может создать удивительные миниатюрные композиции на твоей придомовой территории. Он не только придает естественный вид окружающей обстановке, но и отличается утонченной красотой.
Одним из ключевых моментов является грамотная обрезка, которая помогает формировать гармоничную крону, стимулирует рост и сохраняет здоровье растения. Без должного формирования даже красивый сорт может потерять свою привлекательность.
Когда обрезать можжевельник
Оптимальный период обрезки это ранняя весна: март-апрель — до начала активного сокодвижения. Для легкой корректировки формы можно дополнительно почистить ветки в августе. Следует заметить, что эту процедуру проводят в сухую, безветренную погоду.
Избегай обрезки поздно осенью, потому что новые побеги могут не успеть вызреть до морозов.
Можно ли стричь взрослый можжевельник
Да, но осторожно и частями. Если резко укоротить большой можжевельник, можно повредить эстетику куста или вызвать стресс у растения или даже гибель части побегов. Рекомендуется проводить постепенную коррекцию в течение 2–3 лет.
Как обрезать большой куст можжевельника
Что нужно подготовить:
- острый секатор или садовые ножницы;
- перчатки для огородных работ;
- садовый вар или фунгицид (для обработки больших срезов, при необходимости).
Оздоровительная обрезка
- Выдали сухие, поврежденные, больные или сломанные ветви.
- Делай срез на “кольцо” (т.е. у основания ветки), не оставляя пней.
- Делай срез до здоровой части, немного отступая от пораженного участка.
Формовочная обрезка
- Можно обрезать молодые зеленые приросты, но не более 1/3 длины.
- Не стриги к “голому” стволу: можжевельник не восстанавливается из обнаженных веток, где нет хвои.
Топиарная форма (если хочешь фигурную стрижку)
- Делается постепенно — в течение нескольких сезонов.
- Лучше формировать еще молодые кусты, потому что взрослый труднее меняет форму.
Советы по уходу после обрезки
- Обработай срезы антисептиком или садовым варом (особенно большие ветви).
- Полей растение, если стоит засушливая погода.
- Подкормка минеральным удобрением для хвойников весной поможет поддержать растение.
- Мульчирование прикорневой зоны — защитит корни и сохраняет влагу.
Распространенные ошибки
- Слишком глубокая обрезка обнажает ветки, и растение уже не восстановится.
- Стрижка влажных или морозных ветвей может привести к гниению или трещинам.
- Полная срезка верхушки (у колоновидных сортов) — нарушает естественную форму.
Немного творчества и усилий — и в твоем саду появится настоящее зеленое произведение искусства. Можжевельник, подстриженный с любовью, может стать и опрятным шаром, и стройным колонном, и даже частью зеленого живого лабиринта. Не бойся экспериментировать, но всегда прислушивайся к самому растению — оно подскажет, что для него лучше всего.
Еще раньше мы рассказывали, как обрабатывать хвойные деревья, чтобы не дать болезням и вредителям никакого шанса.
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