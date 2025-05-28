Стиль жизни Садоводство и огород

Обрезка можжевельника: когда и как правильно ухаживать за вечнозеленым красавцем

Леся Манзюк, редактор сайта 28 мая 2025, 21:15 3 мин.
Обрезка можжевельника весной
Фото Pexels

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