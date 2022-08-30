Собратья вспомнили пережитое, а значит все честно! Александр Положинский о новой песне

Знаковые события в жизни всегда вдохновляют на творчество. Но оно не всегда о чем-то веселом и счастливом. Украинские музыканты за полгода полномасштабного вторжения написали десятки песен, в которых рассказывали о наболевшем для всех украинцев.

Музыкант и бывший участник группы Тартак Александр Положинский представил новую песню Як ти там. Лирический дуэт с певицей Asilia Asi не оставил украинцев равнодушными.

Александр сейчас защищает Украину, мужчина служит в рядах ВСУ, поэтому поделился новой песней на странице Facebook.

Признается: в эту песню вложил все переживания и эмоции, которые пережил за первые десять дней на фронте.

Эту песню я написал после того, как вернулся с фронта. Все мысли, ощущения, впечатления, переживания, события из песни — это то, что прошло сквозь меня за те первые десять дней на передовой, — заметил музыкант.

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По его словам, собратья первыми услышали новую песню. Слушали и вспоминали пережитое, а значит, все честно.

Людям понравилась эта песня. В комментариях они пишут, что композиция тронула их, и после просмотра видео не могли сдержать слез.

Самый большой бум новых песен от украинских исполнителей пришелся на самый важный день нашей страны. Раньше мы рассказывали о новых песнях музыкантов ко Дню Независимости.

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