Побратими згадали пережите, а отже все чесно! Олександр Положинський про нову пісню

Знакові події у життя завжди надихають на творчість. Але вона не завжди про щось веселе та щасливе. Українські музиканти за півроку повномасштабного вторгнення написали десятки пісень, у яких розповідали про біль усіх українців.

Музикант і колишній учасник гурту Тартак Олександр Положинський представив нову пісню Як ти там. Ліричний дует зі співачкою Asilia Asi не залишив українців байдужими.

Олександр зараз боронить Україну, чоловік служить у лавах ЗСУ, тож поділився новою піснею на сторінці у Facebook.

Зараз також дивляться

Зізнається: у цю пісню вклав усі переживання та емоції, які пережив за перші десять днів на фронті.

— Цю пісню я написав після того, як повернувся з фронту. Всі думки, відчуття, враження, переживання, події з пісні — це те, що пройшло крізь мене за ті мої перші десять днів на передовій, — зауважив музикант.

Читати на тему Коли закінчаться війни — Jamala та Freel випустили пісню про вільних та незламних українців Українська співачка Jamala та репер Freel випустили спільну пісню під назвою Коли закінчаться війни та кліп до неї.

За його словами, побратими першими почули нову пісню. Слухали та згадували пережите, а отже все чесно.

Людям сподобалася ця пісня. У коментарях вони пишуть, що композиція розчулила їх, і після перегляду відео не могли стримати сліз.

Найбільший бум нових пісень від українських виконавців припав на найважливіший день нашої країни. Раніше ми розповідали про нові пісні музикантів до Дня незалежності.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!