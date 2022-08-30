Побратими згадали пережите, а отже все чесно! Олександр Положинський про нову пісню

Знакові події у життя завжди надихають на творчість. Але вона не завжди про щось веселе та щасливе. Українські музиканти за півроку повномасштабного вторгнення написали десятки пісень, у яких розповідали про біль усіх українців.
Музикант і колишній учасник гурту Тартак Олександр Положинський представив нову пісню Як ти там. Ліричний дует зі співачкою Asilia Asi не залишив українців байдужими.
Олександр зараз боронить Україну, чоловік служить у лавах ЗСУ, тож поділився новою піснею на сторінці у Facebook.
Зізнається: у цю пісню вклав усі переживання та емоції, які пережив за перші десять днів на фронті.
— Цю пісню я написав після того, як повернувся з фронту. Всі думки, відчуття, враження, переживання, події з пісні — це те, що пройшло крізь мене за ті мої перші десять днів на передовій, — зауважив музикант.
За його словами, побратими першими почули нову пісню. Слухали та згадували пережите, а отже все чесно.
Людям сподобалася ця пісня. У коментарях вони пишуть, що композиція розчулила їх, і після перегляду відео не могли стримати сліз.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олександр Положинський (@oleksandrpolozhynskyi)
Публикация от Олександр Положинський (@oleksandrpolozhynskyi)
Найбільший бум нових пісень від українських виконавців припав на найважливіший день нашої країни. Раніше ми розповідали про нові пісні музикантів до Дня незалежності.
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