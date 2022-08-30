Шоу-біз

Побратими згадали пережите, а отже все чесно! Олександр Положинський про нову пісню

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Серпня 2022, 18:34
Олександр Положинський — Як ти там: прем’єра нової пісні
Фото: Facebook

Більше новин
Радіаційна аптечка
Радіаційна аптечка — що покласти та кому не варто приймати йодид калію
Продукти які можна їсти на ніч
Їсти на ніч і не гладшати — а що, так можна було? Розповідаємо, які продукти можна їсти перед сном
Тарас Гапон розповів про Іловайський котел та суть росіян
Домовлятися з ними не можна! Військовий, який пройшов Іловайський котел, про справжню суть росіян
пенсійний стаж
Не вистачає стажу до пенсії? Як докупити та скільки це коштуватиме
Дивитись більше

Матеріали по темі

Радіаційна аптечка
Радіаційна аптечка — що покласти та кому не варто приймати йодид калію
Тарас Гапон розповів про Іловайський котел та суть росіян
Домовлятися з ними не можна! Військовий, який пройшов Іловайський котел, про справжню суть росіян
пенсійний стаж
Не вистачає стажу до пенсії? Як докупити та скільки це коштуватиме
Як зберегти приватність дитини в інтернеті: прості поради
Користування інтернетом має бути безпечним — як зберегти приватність дитини в мережі

Відео
0:06:52
Тарас Гапон розповів про Іловайський котел та суть росіян

Домовлятися з ними не можна! Військовий, який пройшов Іловайський котел, про справжню суть росіян
0:01:08
Обстріл Харкова — 30 серпня 2022 — є загиблі
Російські окупанти обстріляли центр Харкова з артилерії — є загиблі
0:09:04
Гуменюк про контрнаступ ЗСУ на Півдні України
Тихенько зазнають втрат! У ЗСУ розповіли про ситуацію на Півдні та наслідки потужних атак по ворогу
0:15:48
Оновлення в Дії
Шеринг авто, спрощений виїзд дітей та пенсійне посвідчення — нові функції застосунку Дія
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 30 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 30 серпня
0:07:26
Відставка Шойгу
ФСБ недогледіли теракти в себе під носом! Якою може бути причина ймовірної відставки Шойгу
0:02:40
Обстріл Сарни
Без жертв, але зі збитками — містечко Сарни оговтується від ракетного удару з Білорусі
0:06:27
вдова героя Андрія Кизило
До горя неможливо звикнути: вдова героя Андрія Кизило розповіла про те, яким був її чоловік
0:06:06
як окупанти в українському Криму бояться наступу ЗСУ
У паніці шукають партизанів й посилюють репресії: як окупанти в українському Криму бояться наступу ЗСУ
0:03:35
Харків
Росіяни пруть, але безуспішно: останні новини Харкова та наслідки ракетних ударів
Більше відео
Продукти які можна їсти на ніч
Читати далі
Їсти на ніч і не гладшати — а що, так можна було? Розповідаємо, які продукти можна їсти перед сном
Заняття йогою вдома
Читати далі
Привітність та комфорт: топ-5 YouTube-каналів для занять йогою в домашніх умовах

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь