Коли закінчаться війни — Jamala та Freel випустили пісню про вільних та незламних українців

Українська співачка Jamala та репер Freel випустили спільну пісню під назвою Коли закінчаться війни та кліп до неї.
Виконавці зазначають, що трек присвячений усім українцям, які завжди гостро реагують на несправедливість та готові до переможного кінця захищати свою країну.
— Це пісня про всіх нас: вільних, незламних, непереможних. Вона про тих, що першими виходять на Майдан, коли коїться несправедливість, про тих, кого я зустрічаю під судами з плакатами в руках, про тих, хто боронить країну на передовій або в тилу.
Це пісня про той самий день, коли ми переможемо, а Росія припинить свої загарбницькі війни, яких у неї чимало, — каже Freel.
Це пісня про той самий день, коли ми переможемо, а Росія припинить свої загарбницькі війни, яких у неї чимало, — каже Freel.
Що ж буде, коли закінчаться війни? “Ми всі на вулицю вийдем і будем разом співати”.
Jamala впевнена, що це неодмінно станеться, адже українці воюють за рідний дім та мир у ньому.
Одного дня ми прокинемося від голосу рідних і їхніх слів: “Ми перемогли, війна закінчилася”. Знаю, це станеться. Ця війна закінчиться на нашу користь, тому що ми б’ємося за своїх. За свій дім, — вважає співачка.
Одного дня ми прокинемося від голосу рідних і їхніх слів: “Ми перемогли, війна закінчилася”. Знаю, це станеться. Ця війна закінчиться на нашу користь, тому що ми б’ємося за своїх. За свій дім, — вважає співачка.
Потрібно взяти паузу, зробити вдих, закрити браузерСлова уміють пробивати тіло, наче маузерЛюди не страуси — якщо ти не ховаєш голову в пісокЗустрінемось з плакатом у руках біля СІЗО
Ми бачимось зі своїми тільки під судамиБо так не хочеться прокинутися завтра у СуданіТримай удари — мене учили так книжкиІ це найкращі з моїх вчителів і шкіл
Я знаю, що ти поруч, я відчуваю лікотьДивлюся вгору — бачу тих, хто назавжди закрив повікиТи чуєш це — і зразу на шкірі встали сиротиІ нутрощі підказують — словам цим можна вірити
Люди не риби, бо люди мають голосЗапам’ятай, люди не риби — люди не голіЛюди не риби, бо люди мають вибірБо мають мову, а в моєї мови великий калібр
Коли закінчаться війниКоли замовкнуть гарматиМи всі на вулицю вийдемІ будем разом співати
Куди поділись з цього дому двері і шибки?Я бачу Сонця схід і знову він червоний і липкийЯ був малий, коли я спробував на смак цю землюІ раптом град накрив поля і стало темно
Я сам себе зробив, сам себе виховавГлибоко дихаю, коли всередині вирує віхолаНастане день — ми підемо, лишивши слідІ Карфаген впаде, а поки потяги ідуть на Схід
Пісня супроводжує українців упродовж цілого життя. Вікна пригадали, що слухала наша країна з 1991 року та зібрали найпопулярніші українські пісні за 31 рік незалежності.
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