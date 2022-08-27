Коли закінчаться війни — Jamala та Freel випустили пісню про вільних та незламних українців

Українська співачка Jamala та репер Freel випустили спільну пісню під назвою Коли закінчаться війни та кліп до неї.

Виконавці зазначають, що трек присвячений усім українцям, які завжди гостро реагують на несправедливість та готові до переможного кінця захищати свою країну.

— Це пісня про всіх нас: вільних, незламних, непереможних. Вона про тих, що першими виходять на Майдан, коли коїться несправедливість, про тих, кого я зустрічаю під судами з плакатами в руках, про тих, хто боронить країну на передовій або в тилу.

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Це пісня про той самий день, коли ми переможемо, а Росія припинить свої загарбницькі війни, яких у неї чимало, — каже Freel.

Що ж буде, коли закінчаться війни? “Ми всі на вулицю вийдем і будем разом співати”.

Jamala впевнена, що це неодмінно станеться, адже українці воюють за рідний дім та мир у ньому.

Одного дня ми прокинемося від голосу рідних і їхніх слів: “Ми перемогли, війна закінчилася”. Знаю, це станеться. Ця війна закінчиться на нашу користь, тому що ми б’ємося за своїх. За свій дім, — вважає співачка.

Слухай пісню Freel & Jamala — Коли закінчаться війни

Слова пісні Freel & Jamala — Коли закінчаться війни

Потрібно взяти паузу, зробити вдих, закрити браузер

Слова уміють пробивати тіло, наче маузер

Люди не страуси — якщо ти не ховаєш голову в пісок

Зустрінемось з плакатом у руках біля СІЗО

Ми бачимось зі своїми тільки під судами

Бо так не хочеться прокинутися завтра у Судані

Тримай удари — мене учили так книжки

І це найкращі з моїх вчителів і шкіл

Я знаю, що ти поруч, я відчуваю лікоть

Дивлюся вгору — бачу тих, хто назавжди закрив повіки

Ти чуєш це — і зразу на шкірі встали сироти

І нутрощі підказують — словам цим можна вірити

Люди не риби, бо люди мають голос

Запам’ятай, люди не риби — люди не голі

Люди не риби, бо люди мають вибір

Бо мають мову, а в моєї мови великий калібр

Коли закінчаться війни

Коли замовкнуть гармати

Ми всі на вулицю вийдем

І будем разом співати

Куди поділись з цього дому двері і шибки?

Я бачу Сонця схід і знову він червоний і липкий

Я був малий, коли я спробував на смак цю землю

І раптом град накрив поля і стало темно

Я сам себе зробив, сам себе виховав

Глибоко дихаю, коли всередині вирує віхола

Настане день — ми підемо, лишивши слід

І Карфаген впаде, а поки потяги ідуть на Схід

Коли закінчаться війни

Коли замовкнуть гармати

Ми всі на вулицю вийдем

І будем разом співати

Коли закінчаться війни

Коли замовкнуть гармати

Ми всі на вулицю вийдем

І будем разом співати

Пісня супроводжує українців упродовж цілого життя. Вікна пригадали, що слухала наша країна з 1991 року та зібрали найпопулярніші українські пісні за 31 рік незалежності.

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