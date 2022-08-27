Коли закінчаться війни — Jamala и Freel выпустили песню о свободных и несокрушимых украинцах

Украинская певица Jamala и рэпер Freel выпустили общую песню под названием Коли закінчаться війни и клип на нее.
Исполнители отмечают, что трек посвящен всем украинцам, всегда остро реагирующим на несправедливость и готовым до победного конца защищать свою страну.
— Это песня обо всех нас: свободных, несокрушимых, непобедимых. Она о тех, кто первыми выходят на Майдан, когда происходит несправедливость, о тех, кого я встречаю под судами с плакатами в руках, о тех, кто защищает страну на передовой или в тылу.
Это песня о том же дне, когда мы победим, а Россия прекратит свои захватнические войны, которых у нее немало, — говорит Freel.
Это песня о том же дне, когда мы победим, а Россия прекратит свои захватнические войны, которых у нее немало, — говорит Freel.
Что же будет, когда кончатся войны? “Мы все на улицу выйдем и будем вместе петь”.
Jamala уверена, что это обязательно произойдет, ведь украинцы воюют за родной дом и мир в нем.
Однажды мы проснемся от голоса родных и их слов: “Мы победили, война закончилась”. Знаю, это произойдет. Эта война закончится в нашу пользу, потому что мы бьемся за своих. За свой дом, — считает певица.
Однажды мы проснемся от голоса родных и их слов: “Мы победили, война закончилась”. Знаю, это произойдет. Эта война закончится в нашу пользу, потому что мы бьемся за своих. За свой дом, — считает певица.
Потрібно взяти паузу, зробити вдих, закрити браузерСлова уміють пробивати тіло, наче маузерЛюди не страуси — якщо ти не ховаєш голову в пісокЗустрінемось з плакатом у руках біля СІЗО
Ми бачимось зі своїми тільки під судамиБо так не хочеться прокинутися завтра у СуданіТримай удари — мене учили так книжкиІ це найкращі з моїх вчителів і шкіл
Я знаю, що ти поруч, я відчуваю лікотьДивлюся вгору — бачу тих, хто назавжди закрив повікиТи чуєш це — і зразу на шкірі встали сиротиІ нутрощі підказують — словам цим можна вірити
Люди не риби, бо люди мають голосЗапам’ятай, люди не риби — люди не голіЛюди не риби, бо люди мають вибірБо мають мову, а в моєї мови великий калібр
Коли закінчаться війниКоли замовкнуть гарматиМи всі на вулицю вийдемІ будем разом співати
Куди поділись з цього дому двері і шибки?Я бачу Сонця схід і знову він червоний і липкийЯ був малий, коли я спробував на смак цю землюІ раптом град накрив поля і стало темно
Я сам себе зробив, сам себе виховавГлибоко дихаю, коли всередині вирує віхолаНастане день — ми підемо, лишивши слідІ Карфаген впаде, а поки потяги ідуть на Схід
Песня сопровождает украинцев на протяжении всей жизни. Вікна вспомнили, что слушала наша страна с 1991 года, и собрали самые популярные украинские песни за 31 год независимости.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!