Коли закінчаться війни — Jamala и Freel выпустили песню о свободных и несокрушимых украинцах

Украинская певица Jamala и рэпер Freel выпустили общую песню под названием Коли закінчаться війни и клип на нее.

Исполнители отмечают, что трек посвящен всем украинцам, всегда остро реагирующим на несправедливость и готовым до победного конца защищать свою страну.

— Это песня обо всех нас: свободных, несокрушимых, непобедимых. Она о тех, кто первыми выходят на Майдан, когда происходит несправедливость, о тех, кого я встречаю под судами с плакатами в руках, о тех, кто защищает страну на передовой или в тылу.

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Это песня о том же дне, когда мы победим, а Россия прекратит свои захватнические войны, которых у нее немало, — говорит Freel.

Что же будет, когда кончатся войны? “Мы все на улицу выйдем и будем вместе петь”.

Jamala уверена, что это обязательно произойдет, ведь украинцы воюют за родной дом и мир в нем.

Однажды мы проснемся от голоса родных и их слов: “Мы победили, война закончилась”. Знаю, это произойдет. Эта война закончится в нашу пользу, потому что мы бьемся за своих. За свой дом, — считает певица.

Слушай песню Freel & Jamala — Коли закінчаться війни

Слова песни Freel & Jamala — Коли закінчаться війни

Потрібно взяти паузу, зробити вдих, закрити браузер

Слова уміють пробивати тіло, наче маузер

Люди не страуси — якщо ти не ховаєш голову в пісок

Зустрінемось з плакатом у руках біля СІЗО

Ми бачимось зі своїми тільки під судами

Бо так не хочеться прокинутися завтра у Судані

Тримай удари — мене учили так книжки

І це найкращі з моїх вчителів і шкіл

Я знаю, що ти поруч, я відчуваю лікоть

Дивлюся вгору — бачу тих, хто назавжди закрив повіки

Ти чуєш це — і зразу на шкірі встали сироти

І нутрощі підказують — словам цим можна вірити

Люди не риби, бо люди мають голос

Запам’ятай, люди не риби — люди не голі

Люди не риби, бо люди мають вибір

Бо мають мову, а в моєї мови великий калібр

Коли закінчаться війни

Коли замовкнуть гармати

Ми всі на вулицю вийдем

І будем разом співати

Куди поділись з цього дому двері і шибки?

Я бачу Сонця схід і знову він червоний і липкий

Я був малий, коли я спробував на смак цю землю

І раптом град накрив поля і стало темно

Я сам себе зробив, сам себе виховав

Глибоко дихаю, коли всередині вирує віхола

Настане день — ми підемо, лишивши слід

І Карфаген впаде, а поки потяги ідуть на Схід

Коли закінчаться війни

Коли замовкнуть гармати

Ми всі на вулицю вийдем

І будем разом співати

Коли закінчаться війни

Коли замовкнуть гармати

Ми всі на вулицю вийдем

І будем разом співати

Песня сопровождает украинцев на протяжении всей жизни. Вікна вспомнили, что слушала наша страна с 1991 года, и собрали самые популярные украинские песни за 31 год независимости.

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