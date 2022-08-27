Шоу-биз

Коли закінчаться війни — Jamala и Freel выпустили песню о свободных и несокрушимых украинцах

Елена Яковлева, редактор сайта 27 августа 2022, 12:30
Freel & Jamala — Коли закінчаться війни — співаки випустили нову пісню
Фото: Instagram

Больше новостей
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Тарас Тополя и Эд Ширан
Впервые вживую: Тарас Тополя и Эд Ширан исполнили общую песню 2step в Польше
ТОП-5 визначних наукових винаходів українців за час незалежності
Суперантибиотик, жидкий скальпель и Кровоспас — пять уникальных изобретений украинских ученых
Алексей Данилов
Мы не дойдем до переговоров Минск-3! Секретарь СНБО Данилов о путях мира для Украины
Смотреть больше

Материалы по теме

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Тарас Тополя и Эд Ширан
Впервые вживую: Тарас Тополя и Эд Ширан исполнили общую песню 2step в Польше
ТОП-5 визначних наукових винаходів українців за час незалежності
Суперантибиотик, жидкий скальпель и Кровоспас — пять уникальных изобретений украинских ученых
Алексей Данилов
Мы не дойдем до переговоров Минск-3! Секретарь СНБО Данилов о путях мира для Украины

Видео
0:15:26
Алексей Данилов

Мы не дойдем до переговоров Минск-3! Секретарь СНБО Данилов о путях мира для Украины
Коли закінчаться війни — Jamala и Freel выпустили песню о свободных и несокрушимых украинцах
Погибла мать с двумя детьми и еще два человека. Россияне ударили по жилым домам в оккупированной Каменке
З якими проблемами стикаються жінки в українській армії
Проблемы женщин на войне: с какими вызовами сталкиваются защитницы в украинской армии
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 27 серпня
Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 27 августа
0:02:14
Новоандріївка
Под Запорожьем агрономы подорвались на российской мине в комбайне – чудом выжили
0:01:01
Перехоплення розмов окупантів — 26 серпня 2022 року
Кілька прильотів, б’ють дуже чітко — нове перехоплення від СБУ, в якому дружина окупанта вражена влучністю ЗСУ
0:01:01
Перехоплення розмов окупантів — 26 серпня 2022 року
Несколько прилетов, бьют очень четко — новый перехват от СБУ, в котором жена оккупанта поражена точностью ВСУ
0:03:29
Харківщина
Пришла к мужу на ночь на работу и погибла: россияне несут боль и смерть жителям Харьковской области
0:02:22
Історія власниці швейного цеху
Враг уничтожил ее бизнес, а она, как феникс, возродилась снова! История владелицы швейного цеха
0:03:54
Зоопарк 12 місяців
Зоопарк выстоял даже в российской оккупации: как киевские животные стали бесстрашными
Больше видео
ТОП-5 визначних наукових винаходів українців за час незалежності
Читать дальше
Суперантибиотик, жидкий скальпель и Кровоспас — пять уникальных изобретений украинских ученых
Рецепт шоколадної вівсянки від Джеймі Олівера
Читать дальше
Шоколадная овсянка с орехами и фруктами — идеальное решение на завтрак. Рецепт от Джейми Оливера

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь