Задание ставит ГУР: Тарас Тополь раскрыл подробности службы

Фронтмен культовой украинской группы Антитела Тарас Тополя продолжает служить Украине даже после возвращения с передовой. В недавнем интервью музыкант раскрыл детали своей нынешней деятельности и представил новую работу — украиноязычный ремейк хита Смотри в меня.

— У меня есть звание, я старший солдат. Так же как и Сергей, и Дмитрий Жолудь… У нас есть УБД, мы — участники боевых действий, конечно… Пока выведены в распоряжение… нам задачи ставит ГУР, — отметил музыкант в интервью.

Тополя напомнил, что довольно долгое время они выполняли боевые задачи в Харьковской области и в Киеве в составе батальона. Теперь их миссия изменилась, но не стала менее важной.

— Это и мероприятия, направленные на российскую контрпропаганду… коммуникация, информационная работа, публичные мероприятия, работа с десижн-мейкерами в Британии, в Соединенных Штатах, конкретно встречи с сенаторами, буквально походы по кабинетам тех, кто принимает законы в Соединенных Штатах. Такое было. Это и события в рамках проекта Культура против войны, это и концерты, — уточнил фронтмен группы.

Дивись у мій екран: новый взгляд на старый хит

А сейчас Антитела представили новую работу — украиноязычный ремейк песни Смотри в меня, написанной почти 15 лет назад. Тогда эта композиция стала настоящим хитом и привлекла группе сотни тысяч новых фанатов.

По словам Тополи, внутри группы не было консенсуса о том, нужно ли делать перевод песни. Сам фронтмен, скорее, был не сторонником этой идеи. Однако многочисленные просьбы поклонников и поддержка подруги убедили музыкантов сделать украиноязычную версию.

Кинематографическая история с фронта

Режиссером клипа, как и 15 лет назад, выступил выдающийся режиссер Виктор Придувалов. Он сохранил знаковые визуальные элементы оригинала — черные барабаны, красные полотна, гитары, кожу, джинсы, но добавил пиксель и перенес действие в реалии современности.

Но теперь сюжет кардинально изменился: вместо гонок по мирному городу зритель попадает в мир войны. Главный герой — дронщик, украинский воин, через экран которого мы видим правду боевых действий. В лирической части появляется образ любимой, которая ждет дома. Эта связь между фронтом и мирной жизнью — лейтмотив видео.

Настоящие герои перед камерой

Особенностью видеоработы стало то, что главные роли исполнили не профессиональные актеры, а настоящие воины. Петр Ержикевич и Дмитрий Мельничук — люди искусства, которые с театральных площадок ушли на фронт и стали одними из лучших операторов дронов в Украине. Они прибыли с передовой специально для съемок в собственной боевой форме.

Оператором клипа выступил Ярослав Пилунский, который с первого дня войны служит оператором дронов в подразделении Героя Украины Евгения Межевикина. Он получил разрешение командира, чтобы на несколько дней приехать с фронта в Киев для участия в проекте.

Съемки под взрывы

Клип снимался несколько дней на локациях, максимально приближенных к реальным боевым условиям — окопы, блиндажи, лес. Часть сцен с дронщиком снималась на восходе солнца, создавая настоящую атмосферу военного Киева.

Съемки клипа пришлись на еще одну тревожную ночь в Киеве — прямо во время работы раздавались взрывы: россияне снова атаковали столицу шахедами и баллистическими ракетами. Хотя локации были не на передовой, опасность ощущалась совсем рядом.

Оператор Ярослав Пилунский даже в шутку заметил: мол, вырвался из войны с надеждой на несколько спокойных дней в Киеве — но и здесь вокруг гремит и пылает.

Поэтому эта история — рожденная нашими реалиями, тем, с чем сталкиваемся сейчас каждый день, говорит Тарас Тополя.

Смотри в мой экран — это история ожидания, надежды, поддержки побратимов, которая происходит каждый день в жизни тысяч украинцев. Это видео не о вымысле, а о правде — о том, что болит, держит и вдохновляет.

Мы хотели передать, что даже на расстоянии, даже сквозь войну, любовь живет — через взгляд, через экран, через сердце, — делится фронтмен Тарас Тополя.

Ранее Тарас Тополя рассказывал о жизни на фронте, своей работе парамедиком в Харьковской области.

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