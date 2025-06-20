Завдання ставить ГУР: Тарас Тополя розкрив подробиці служби

Фронтмен культового українського гурту Антитіла Тарас Тополя продовжує служити Україні навіть після повернення з передової. У нещодавньому інтерв’ю музикант розкрив деталі своєї нинішньої діяльності та презентував нову роботу — україномовний ремейк легендарного хіту Смотри в меня.

— У мене є звання, я старший солдат. Так само як і Сергій, і Дмитро Жолудь… У нас є УБД, ми — учасники бойових дій, звичайно… Поки виведені в розпорядження… нам завдання ставить ГУР, — зазначив музикант в інтерв’ю.

Тополя нагадав, що доволі довгий період вони виконували бойові завдання в Харківській області та в Києві у складі батальйону. Тепер їхня місія змінилася, але не стала менш важливою.

— Це і заходи, спрямовані на російську контрпропаганду… комунікація, інформаційна робота, публічні заходи, робота з десижн-мейкерами у Британії, у Сполучених Штатах, конкретно зустрічі з сенаторами, буквально походи по кабінетах тих, хто ухвалює закони у Сполучених Штатах. Таке було. Це і події в рамках проекту Культура проти війни, це і концерти, — уточнив фронтмен гурту.

Дивись у мій екран: новий погляд на старий хіт

А нині Антитіла представили нову роботу — україномовний ремейк пісні Смотри в меня, написаної майже 15 років тому. Тоді ця композиція стала справжнім хітом і привела до гурту сотні тисяч нових фанатів.

За словами Тополі, всередині гурту не було консенсусу щодо того, чи потрібно робити переклад пісні. Сам фронтмен, скоріше, був не прихильником цієї ідеї. Однак численні прохання шанувальників та підтримка подруги переконали музикантів зробити україномовну версію.

Кінематографічна історія з фронту

Режисером кліпу, як і 15 років тому, виступив видатний режисер Віктор Придувалов. Він зберіг знакові візуальні елементи оригіналу — чорні барабани, червоні полотна, гітари, шкіру, джинс, але додав піксель і переніс дію у реалії сьогодення.

Але тепер сюжет кардинально змінився: замість перегонів мирним містом глядач потрапляє у світ війни. Головний герой — дронщик, український воїн, крізь екран якого ми бачимо правду бойових дій. У ліричній частині з’являється образ коханої, що чекає вдома. Цей зв’язок між фронтом і мирним життям — є лейтмотивом відео.

Справжні герої перед камерою

Особливістю відеороботи стало те, що головні ролі виконали не професійні актори, а справжні воїни. Петро Єржикевич та Дмитро Мельничук — люди мистецтва, які з театральних майданчиків пішли на фронт і стали одними з найкращих операторів дронів в Україні. Вони прибули з передової спеціально для зйомок у власній бойовій формі.

Оператором кліпу виступив Ярослав Пілунський, який з першого дня війни служить оператором дронів у підрозділі Героя України Євгена Межевікіна. Він отримав дозвіл командира, щоб на кілька днів приїхати з фронту до Києва для участі в проекті.

Зйомки під вибухи

Кліп знімався кілька днів на локаціях, максимально наближених до реальних бойових умов — окопи, бліндажі, ліс. Частина сцен з дронщиком знімалася на сході сонця, створюючи справжню атмосферу воєнного Києва.

Зйомки кліпу припали на ще одну тривожну ніч у Києві — просто під час роботи лунали вибухи: росіяни знову атакували столицю шахедами та балістичними ракетами. Хоча локації були не на передовій, небезпека відчувалась зовсім поруч.

Оператор Ярослав Пілунський навіть жартома зауважив: мовляв, вирвався з війни з надією на кілька спокійних днів у Києві — але й тут довкола гримить і палає.

Тож ця історія — народжена нашими реаліями, тим, з чим стикаємось нині щодня, говорить Тарас Тополя.

Дивись у мій екран — це історія очікування, надії, підтримки побратимів, яка відбувається щодня у житті тисяч українців. Це відеоробота не про вигадку, а про правду — про те, що болить, тримає і надихає.

Ми хотіли передати, що навіть на відстані, навіть крізь війну, кохання живе — через погляд, через екран, через серце, — ділиться фронтмен Тарас Тополя.

Раніше Тарас Тополя розповідав про життя на фронті, свою роботу парамедиком на Харківщині.

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