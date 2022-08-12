Кохайтеся чорнобриві — Jerry Heil выпустила взрывной патриотический трек, ставший трендом в TikTok

Даже в самые трудные времена украинская культура прорастает и сеет в сердцах добро и любовь к родной стране. Певица Jerry Heil выпустила новый патриотический трек с названием Кохайтеся чорнобриві и клип на него.

Сначала песня задумывалась как TikTok забава, чтобы поднимать дух украинцам. Но очень скоро она собрала в сети более 12 тысяч пользовательских видео. Так что исполнительница решила выпустить полноценный трек.

Слова взяты из стихотворений легендарного поэта и пророка Тараса Шевченко, а музыка проникнута национальным колоритом. Песня призвана объединить людей и зарядить позитивом.

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— С уверенностью могу сказать, что находясь в Европе, я ни у одного народа не видела такого единения со своими предками. А у украинцев это заложено на генетическом уровне, — говорит Jerry Heil.

Кстати, в начале клипа использована часть речи президента Украины Владимира Зеленского.

— Мне кажется, в нашей стране никто не делает такие мощные панчлайны, как наш президент, который даже сейчас, несмотря на свой статус, время от времени позволяет себе шутить и очень точно это делает.

Поэтому мы вырезали кусок выступления президента, где он обращается к народу Украины и призывает нас объединяться, — делится певица.

В клипе к песне Кохайтеся чорнобриві использованы кадры из фильма Москаль-чародей, в котором главную роль сыграла Руслана Писанка. Выбор пал на эту киноленту не зря, ведь там изображена гордая фигура независимой украинской женщины и дурачок-москаль.

Через несколько недель после начала подготовки мы узнали о трагедии — Русланы Писанки не стало. Теперь эта видеоработа — тоже призыв ценить своих гениев и талантов при жизни!

Руслана сделала многое для украинского кино. Мы также ожидаем выхода ее крайней, так и не завершенной работы в кино Демоны. Ценим свое! — рассказывает Jerry Heil.

Она поставила своей целью использовать в клипах кадры из забытых украинских фильмов, чтобы возрождать в памяти украинцев замечательных деятелей искусства, внесших значительный вклад в нашу культуру.

Смотри клип на песню Кохайтеся чорнобриві онлайн.

Недавно репер Alyona Alyona выпустила новую композицию о войне в Украине с сильным названием За нами буде перемога.

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