Кохайтеся чорнобриві — Jerry Heil випустила вибуховий патріотичний трек, який став трендом у TikTok

Навіть у найскрутніші часи українська культура проростає та сіє в серцях добро й любов до рідної країни. Співачка Jerry Heil випустила новий патріотичний трек з назвою Кохайтеся чорнобриві та кліп на нього.

Спочатку пісня задумувалась як TikTok забава, щоб підіймати дух українцям. Але дуже скоро вона зібрала в мережі понад 12 тисяч користувацьких відео. Тож виконавиця вирішила випустити повноцінний трек.

Слова взяті з віршів легендарного поета та пророка Тараса Шевченка, а музика просякнута національним колоритом. Пісня покликана об’єднати людей та зарядити позитивом.

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— З впевненістю можу сказати, що перебуваючи в Європі я у жодного народу не бачила такого єднання зі своїми предками. А в українців це закладено на генетичному рівні, — каже Jerry Heil.

До речі, на початку кліпу використана частина промови президента України Володимира Зеленського.

— Мені здається, у нашій країні ніхто не робить такі потужні панчлайни, як наш президент, який навіть зараз попри свій статус час від часу дозволяє собі жартувати й дуже влучно це робить.

Тому ми вирізали шматок промови президента, де він звертається до народу України й закликає нас об’єднуватись, — ділиться співачка.

У кліпі до пісні Кохайтеся чорнобриві використано кадри з фільму Москаль-чарівник, у якому головну роль зіграла Руслана Писанка. Вибір припав на цю кінострічку не дарма, адже там зображена горда постать незалежної української жінки та дурник-москаль.

За декілька тижнів від початку підготовки ми дізналися про трагедію — Руслани Писанки не стало. Тепер ця відеоробота — також заклад цінувати своїх геніїв та талантів за життя!

Руслана зробила чимало для українського кіно. Ми також очікуємо на вихід її крайньої, так і не завершеної роботи в кіно Демони. Цінуймо своє! — розповідає Jerry Heil.

Загалом вона поставила собі за мету використовувати у своїх кліпах кадри із забутих українських фільмів, щоб відроджувати в пам’яті українців чудових митців, які зробили значний внесок в нашу культуру.

Дивись кліп на пісню Кохайтеся чорнобриві онлайн.

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