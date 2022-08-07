Историческое столкновение звезд: Киану Ривз сыграет в сериале Дьявол в Белом городе от Леонардо Ди Каприо

Киану Ривз всегда украшает кадр своим шармом и профессиональной игрой. Однако, чтобы увидеть его в работе, приходится постоянно выбирать новый фильм, или еще раз просматривать Джона Уика. А вот в сериалах звезда вообще не была замечена.

Однако скоро это изменится, когда Киану Ривз появится в новом сериале Hulu, который станет адаптацией книги Эрика Ларсона Дьявол в Белом городе. Официально о радостном известии сообщил The Hollywood Reporter.

Однако оснащаться попкорном и бежать на поиски возможности посмотреть сериал еще рано. Все восемь серий Дьявола в Белом городе увидят свет не раньше 2024 года.

О чем история Дьявола в Белом городе

История будет разворачиваться вокруг архитектора Дэниела Бернема, которого сыграет Киану Ривз, и серийного убийцы и по совместительству аптекаря Х. Х. Холмса.

По сюжету в 1893 году проводилась Чикагская Колумбийская выставка, поразившая мир необъятностью величия творческого замысла художника. Герой Киану Ривза создал настоящую сказку в виде Белого города, ярко отличающегося от мрачного Чикаго.

Очаровательные сооружения и привлекли немалое количество посетителей, в том числе и женщин, ставших жертвами Холмса.

Аптекарь оборудовал один из подвалов города газовой камерой и крематорием, где уничтожал доказательства совершаемых им преступлений. А женщины продолжали исчезать с улиц при невыясненных обстоятельствах, подвергаясь чарам величественного праздника и синеглазого красавца-убийцы.

Кто присоединится к Киану Ривзу на экране

Кто сыграет убийцу, пока неизвестно, но не стоит надеяться, что на эту роль примется один из исполнительных продюсеров – Леонардо Ди Капри. Актер еще в 2010 году купил права на экранизацию книги, но в кадре появляться не планирует.

Вместе со звездой также будут работать Мартин Скорсезе, Дженнифер Дэвиссон и Стейси Шер. Режиссером картины выступит Тодд Филд, который, несмотря на сравнительно небольшое количество работ, имеет восемь номинаций на Оскар и немалое уважение в Голливуде.

Однако других деталей и впечатлений от просмотра все же придется подождать. Остается только высказывать предположение.

Мы ожидаем что-то задумчивое, как Константин (фантастический сериал с участием Киана Ривза, – ред.), но без демонов, – пишет британский GQ.

А если ты больше любишь, когда главные герои фильма не пугают, а вдохновляют, смотри подборку легендарных фильмов о летчиках и авиации.

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