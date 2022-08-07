Історичне зіткнення зірок: Кіану Рівз зіграє у серіалі Диявол у Білому місті від Леонардо Ді Капріо

Кіану Рівз завжди прикрашає кадр своїм шармом та професійною грою. Проте, щоб побачити його в роботі, доводиться постійно обирати новий фільм, чи вкотре переглядати Джона Уіка. А ось у серіалах зірку взагалі не було помічено.

Однак скоро це зміниться, коли Кіану Рівз з’явиться у новому серіалі від Hulu, що стане адаптацією книги Еріка Ларсона Диявол у Білому місті. Офіційно про радісну звістку повідомив The Hollywood Reporter.

Проте оснащуватись попкорном та бігти на пошуки можливості переглянути серіал ще рано. Усі вісім серій Диявола у Білому місті побачать світ не раніше 2024 року.

Про що історія Диявола у Білому місті

Історія буде розгортатись навколо архітектора Деніела Бьорнема, якого зіграє Кіану Рівз, та серійного вбивці й за сумісництвом аптекаря Х. Х. Голмса.

За сюжетом у 1893 році проводилась Чиказька Колумбійська виставка, що вразила світ неосяжністю величі творчого задуму митця. Герой Кіану Рівза створив справжню казку у вигляді Білого міста, що яскраво різнилось від похмурого Чикаго, де проводилась.

Чаруючі споруди й привабили чималу кількість відвідувачів, зокрема й жінок, які стали жертвами Голмса.

Аптекар обладнав один з підвалів міста газовою камерою і крематорієм, де знищував докази злочинів, які він вчиняв. А жінки продовжували зникати з вулиць за нез’ясованих обставин, піддаючись чарам величного свята та синьоокого красеня-вбивці.

Хто приєднається до Кіану Рівза на екрані

Хто зіграє вбивцю наразі невідомо, але не варто сподіватись, що на цю роль пристане один з виконавчих продюсерів – Леонардо Ді Капрі. Актор ще у 2010 році купив права на екранізацію книги, але в кадрі з’являтись не планує.

Разом із зіркою також будуть працювати Мартін Скорсезе, Дженніфер Девіссон і Стейсі Шер. Режисером картини виступить Тодд Філд, який попри порівняно невеликий доробок, має вісім номінацій на Оскар та чималу пошану у Голлівуді.

Однак щодо інших деталей та вражень від перегляду все ж доведеться почекати. Залишається лише висловлювати припущення.

Ми очікуємо щось задумливе, як Костянтин (фантастичний серіал за участі Кіану Рівза, – ред.), але без демонів, – пише британський GQ.

А якщо ти більше полюбляєш, коли головні герої фільму не лякають, а надихають, тоді дивись підбірку легендарних фільмів про льотчиків та авіацію.

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