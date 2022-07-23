Герой, шпигун чи шахрай: які перші відгуки про новий фільм Сіра людина з Раяном Гослінгом

Колишні агенти, секретні завдання, купа бійок та незліченна кількість переслідувань. Здавалося б, усе це точно має описувати лише фільми про Джеймса Бонда, але творці Месників брати Руссо вирішили інакше та зняли бойовик Сіра людина.

Режисери не приховували свого наміру зробити щось схоже на Бондіану, але із додаванням вкраплень настрою фільму Той що біжить по лезу 2049.

Таким чином, на їх думку, усі складові стрічки будуть добре взаємодіяти між собою, а сам фільм стане гідним конкурентом серії про Бонда.

Екранізація однойменного роману Марка Гріні, який був опублікований у 2009 році, розповідає історію колишнього агента ЦРУ з позивним Шостий.

Головну роль виконав Раян Гослінг, а його опонента — психопатичного вбивцю Ллойда Гансена — зіграв Кріс Еванс, що стало разючою зміною амплуа після супергеройського Капітана Америки.

Події розгортаються у період, коли Шостий дізнається про справжні мотиви свого керівництва щодо секретних операцій. Тому колишній агент вирішує тікати, а його опонент намагається його зупинити, що перетворюється у бурхливе протистояння спецпризначенців.

Картина стала найдорожчим повнометражним фільмом Netflix з бюджетом у 200 мільйонів доларів. Зйомки планували спочатку проводити у різних країнах, але цьому завадила пандемія.

Тому чимало сцен було знято у декораціях та у деяких містах Чехії, Франції та Азербайджану, що, як розповідає художник-постановник Денніс Гасснер, дозволило йому зібрати воєдино увесь світ.

Стрічку можна подивитись на Netflix як в оригіналі, так і з українською озвучкою.

Відгуки глядачів про фільм Сіра людина

Стрічка вийшла в обмеженому прокаті у США за тиждень до офіційного релізу, після чого американські глядачі оцінили на 6,7 бала з 10 на платформі IMDb. Користувачі Rotten Tomatoes були більш позитивно налаштовані та віддали фільму 90% схвалення.

Відгуки кінокритиків про фільм Сіра людина

Здебільшого змішані почуття викликав достатньо швидкий темп розвитку подій. Як пише кінокритикиня Емі Ніколсон для The New York Times, відчувається певне перенасичення перестрілками та швидкими змінами кадрів.

Кадри та темп, здається, наповнені кофеїном, не дають глядачам знайти опору у великих, дорогих декораціях фільму. Це заважає екшн-сценам стати справді захоплюючими.

Однак британське видання the Guardian у свою чергу підкреслює, що можливо Сіра людина і повторює у деяких нюансах Джеймса Бонда, але таких фільмів зараз і не вистачає глядачу.

Наразі на кіноринку бракує героїв шахраїв-шпигунів, а фільм залишає відкритим фінал, що дає можливість для продовження.

А якщо у тебе настрій подивитись щось більш рідне твоїй душі, то читай про топ-5 цікавинок серед українських серіалів.

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